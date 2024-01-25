«Лежачие полицейские» хотят запретить. Это правильно?

Максим Кадаков: Никто не отождествляет «лежачих полицейских» с живыми людьми

Ограничить использование жаргонного выражения «лежачий полицейский» попросил у Роскомнадзора депутат Госдумы Султан Хамзаев, сообщает телеграм-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня». Парламентарий от «Единой России» считает, что такое выражение можно трактовать как пренебрежительное отношение к сотрудникам МВД. Вместо него лучше говорить «искусственная неровность».

Обращаясь к главе Роскомнадзора, Хамзаев попросил главу ведомства обозначить позицию по этому вопросу, рассмотреть возможность запрета этого выражения в публичном поле и признать фразу «лежачий полицейский» нежелательной для использования в СМИ. На данное предложение в своем телеграм-канале отреагировал главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

— «Лежачие полицейские» – не наша придумка. Эти искусственные препятствия пришли к нам из Европы и США. Кстати, учитывая неблагонадежное происхождение «лежачих», можно вовсе отказаться от их использования.

В разных странах эти препятствия называют по-разному – просто полицейскими, спящими полицейскими, лежачими полицейскими. И нигде не проводят прямые параллели с живыми людьми.

В моем окружении даже в обиходе никому в голову не приходит напрямую отождествлять «лежачих» с сотрудниками полиции. Инспекторы ДПС – уважаемые люди, следят за порядком на дорогах.

Можно развить тему. Почему бы не запретить в информационном поле термин «водила»? Очень неуважительно к миллионам профессиональных водителей. Нехорошо говорить «докторша» или «врачиха» – это уважаемые медработники, которые нас лечат. Ну а за «школьную училку» предлагаю оставлять на второй год.

Кстати, в каждом втором сериале на ТВ – сплошные «ментовские войны», и никого это сильно не заботит. Не пора ли запретить?

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Источник: ТГ-каналы Кровавая барыня и Максим Кадаков