В Ташкенте запретят автомобили старше 10 лет

В Ташкенте хотят запретить ездить на автомобилях, выпущенных до 2014 года

В целях «снижения негативных последствий для атмосферного воздуха» в городе Ташкенте в Минэнерго страны предложили запретить использование моторного топлива (бензин марки АИ-80) экологической категории ниже стандарта Евро-4, ограничить движение тяжелых грузовых автомобилей в часы пик, а также движение всех видов машин, выпущенных до 2010 года, и предоставить льготы и субсидии автовладельцам при переходе на современные автотранспортные средства (электромобили).

Среди других мер предполагается введение ограничений на вождение автомобилей в «нечетные и четные» дни. По мнению разработчиков, это оптимизирует движение на магистралях и сократит пробки.

Чуть позже, 29 января, на видеоселекторном совещании президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев решил ужесточить одну из мер и ограничить движение машин старше 10 лет, а не 14, как было предложено ранее.

Также на центральных улицах города планируется организовать зоны, свободные от транспорта, перевести общественный транспорт на альтернативные источники (газ, электричество) и установить в городе табло и мониторы, постоянно транслирующие показатели качества атмосферного воздуха.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

- Такое впечатление, что просто собрали в один список весь опыт других стран, без привязки к домашней ситуации. В итоге президент Узбекистана поручил решить проблему автомобильных пробок и модернизировать дренажную систему в Ташкенте, чтобы в дождь дороги не затапливались.

С 1 января 2025 года поручено решить вопрос с отказом от самого дешевого (и социально значимого) бензина АИ-80.

Также на улицах Ташкента постепенно будет ограничено движение большегрузных автомобилей и легковых автомобилей старше 10 лет – то есть, выпущенных до 2014 года

Как обычно: сначала не делается практически ничего, а потом давай шашкой махать.

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Источник: daryo.uz