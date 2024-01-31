Отличный помощник в глубоком снегу – рассказываем, как им пользоваться!

Эксперт «За рулем» рассказал, как правильно применять браслеты на колеса

Все способы быстро выбраться из глубокого сугроба на автомобиле собрал в своей статье эксперт «За рулем» Алексей Ревин. Причем наряду с напоминаниями основ водительского мастерства автор рассказал и о полезных приспособлениях, которые могут помочь автомобилисту. Многие из них еще недостаточно распространены, а ведь они реально работают.

В череде таких средств Ревин упоминает так называемые браслеты на колеса – фактически, это более простой аналог колесных цепей, которые часто используют в горных и северных районах.

Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

— Из снежного плена уверенно вывезут цепи на колесах. Но у них есть серьезный недостаток. Цепи надо установить до того, как колесо утонуло в снегу. Поднимать уже застрявшую машину домкратом проблематично. Кроме того, цепи занимают много места в багажнике.

Но есть и облегченный (во всех смыслах) вариант – браслеты. Их можно установить даже на закопавшееся колесо (в верхней части). Эффективность ниже, чем у цепей, зато удобно и быстро.

Если колесо зарылось в снег, достаточно установить по одному браслету на каждое ведущее колесо и попробовать начать движение, говорит эксперт. Правда, тут следует учесть, что в трансмиссии возникнут довольно сильные рывки – к процессу стоит подходить с максимальной аккуратностью, действовать плавно.

А какие еще приспособления и приемы позволят легко справиться с обилием снега на дорогах и вне них? Читайте в новой статье «За рулем»!