Voyah Dream получил запас хода 915 км – есть цена новой версии!

В России начались продажи минивэна Voyah Dream Long Range за 10,9 млн рублей

Дилеры китайского люкс-бренда Voyah начали предлагать покупателям новую версию минивэна Voyah Dream. Напомним, до сего момента у модели, помимо чисто электрической версии EV, было две гибридных – PHEV и First. Теперь же полку подключаемых гибридов прибыло: модификация называется Voyah Dream Long Range и отличается увеличенным до 915 км (по циклу WLTP) запасом хода.

Voyah Dream Long Range

Кроме того, мощность двух электромоторов возросла до 310 кВт (422 л.с.), а отдача ДВС – до 105 кВт (143 л.с.); емкость батареи увеличилась до 43 кВт*ч. Бензиновый мотор может как заряжать батарею, так и перемещать автомобиль – а может комбинировать эти режимы. Разгон до 100 км/ч займет 5,9 с. Кстати, на чистой электротяге машина теперь тоже может проехать больше: вместо 82 стало 185 км.

Voyah Dream Long Range

Voyah Dream Long Range, детали оснащения:

полный привод

пневмоподвеска

более 20 ассистентов водителя

передние сиденья с массажем

акустическое остекление

порты TypeC и USB

беспроводная зарядка 50 Вт

электрорегулировка сидений второго ряда по длине (облегчен вход/выход)

регулировка спинок третьего ряда

Voyah Dream Long Range

Voyah Dream официально продают около 50 дилеров в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре, Симферополе, Ростове-на-Дону, Сочи, Владимире, Ижевске, Воронеже, Минеральных Водах, Уфе, Красноярске, Ставрополе, Магнитогорске, Новороссийске, Челябинске, Набережных Челнах, Новосибирске, Тюмени, Владивостоке, Тольятти, Калининграде и Екатеринбурге. Новая гибридная версия стоит от 10 890 000 рублей. И это еще не самый дорогой Dream: четырехместный Dream First обойдется в 17 млн...