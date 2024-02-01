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Voyah Dream получил запас хода 915 км – есть цена новой версии!

В России начались продажи минивэна Voyah Dream Long Range за 10,9 млн рублей

Дилеры китайского люкс-бренда Voyah начали предлагать покупателям новую версию минивэна Voyah Dream. Напомним, до сего момента у модели, помимо чисто электрической версии EV, было две гибридных – PHEV и First. Теперь же полку подключаемых гибридов прибыло: модификация называется Voyah Dream Long Range и отличается увеличенным до 915 км (по циклу WLTP) запасом хода.

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Voyah Dream Long Range
Voyah Dream Long Range

Кроме того, мощность двух электромоторов возросла до 310 кВт (422 л.с.), а отдача ДВС – до 105 кВт (143 л.с.); емкость батареи увеличилась до 43 кВт*ч. Бензиновый мотор может как заряжать батарею, так и перемещать автомобиль – а может комбинировать эти режимы. Разгон до 100 км/ч займет 5,9 с. Кстати, на чистой электротяге машина теперь тоже может проехать больше: вместо 82 стало 185 км.

Voyah Dream Long Range
Voyah Dream Long Range

Voyah Dream Long Range, детали оснащения:

  • полный привод
  • пневмоподвеска
  • более 20 ассистентов водителя
  • передние сиденья с массажем
  • акустическое остекление
  • порты TypeC и USB
  • беспроводная зарядка 50 Вт
  • электрорегулировка сидений второго ряда по длине (облегчен вход/выход)
  • регулировка спинок третьего ряда
Voyah Dream Long Range
Voyah Dream Long Range

Voyah Dream официально продают около 50 дилеров в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре, Симферополе, Ростове-на-Дону, Сочи, Владимире, Ижевске, Воронеже, Минеральных Водах, Уфе, Красноярске, Ставрополе, Магнитогорске, Новороссийске, Челябинске, Набережных Челнах, Новосибирске, Тюмени, Владивостоке, Тольятти, Калининграде и Екатеринбурге. Новая гибридная версия стоит от 10 890 000 рублей. И это еще не самый дорогой Dream: четырехместный Dream First обойдется в 17 млн...

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Voyah
Количество просмотров 3
01.02.2024
Фото:Voyah
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