600 тысяч иностранных туристов посетили Россию в 2023 году
По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), в 2023 году количество иностранных туристов, посетивших Россию, выросло более чем втрое по сравнению с предыдущим годом, достигнув 600 тысяч человек. Основными факторами, способствовавшими этому росту, стали введение электронных виз, безвизовые групповые поездки для граждан Китая и Ирана, а также увеличение количества рейсов из стран Ближнего Востока, Индии, Ирана и Китая.
Электронные визы были введены в России в 2019 году и стали одним из ключевых факторов роста въездного туризма. Они позволяют иностранным гражданам подать заявление на визу онлайн, что значительно упрощает и ускоряет процесс получения разрешения на въезд в страну.
Также в 2023 году Россия запустила безвизовые групповые поездки для граждан Китая и Ирана.
Важную роль сыграло и то, что количество авиарейсов из стран Ближнего Востока, Индии, Ирана и Китая увеличилось.
Эксперты РСТ прогнозируют, что в 2024 году количество въездных туристов в Россию вырастет еще больше, достигнув 1,2-1,5 миллиона человек.
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Источник: РИА Новости
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