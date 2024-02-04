600 тысяч иностранных туристов посетили Россию в 2023 году

В 2023 году в Россию въехало более чем в три раза больше туристов, чем годом ранее

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), в 2023 году количество иностранных туристов, посетивших Россию, выросло более чем втрое по сравнению с предыдущим годом, достигнув 600 тысяч человек. Основными факторами, способствовавшими этому росту, стали введение электронных виз, безвизовые групповые поездки для граждан Китая и Ирана, а также увеличение количества рейсов из стран Ближнего Востока, Индии, Ирана и Китая.

Электронные визы были введены в России в 2019 году и стали одним из ключевых факторов роста въездного туризма. Они позволяют иностранным гражданам подать заявление на визу онлайн, что значительно упрощает и ускоряет процесс получения разрешения на въезд в страну.

Также в 2023 году Россия запустила безвизовые групповые поездки для граждан Китая и Ирана.

Важную роль сыграло и то, что количество авиарейсов из стран Ближнего Востока, Индии, Ирана и Китая увеличилось.

Эксперты РСТ прогнозируют, что в 2024 году количество въездных туристов в Россию вырастет еще больше, достигнув 1,2-1,5 миллиона человек.

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Источник: РИА Новости