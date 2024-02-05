«Электричка» Toyota Land Cruiser SE – уже скоро

Toyota планирует выпустить вот такой электрический внедорожник

Toyota планирует расширить модельный ряд Land Cruiser (в компании относятся к легендарной модели как к самостоятельному бренду), добавив в него два новых электромобиля.

Toyota Land Cruiser SE

Внешне они будут кардинально отличаться от бензиновых и дизельных Land Cruiser.

Toyota Land Cruiser SE

Одна модель будет небольшим и относительно недорогим внедорожником, а вторая станет флагманом среди Land Cruiser – дорогим и роскошным.

Можно предположить, что топовый электрический внедорожник будет представлен в 2026 году – к 75-летию Land Cruiser. Его запас хода станет достигать 1000 км на одной зарядке.

При этом известно, что новинки не будут ориентирована на бездорожье. Их делают для трасс. Поэтому уместнее называть машины кроссоверами.

Хотя некоторые производители делают электромобили настоящими внедорожниками, которые могут даже плавать.