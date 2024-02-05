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«Электричка» Toyota Land Cruiser SE – уже скоро

Toyota планирует выпустить вот такой электрический внедорожник

Toyota планирует расширить модельный ряд Land Cruiser (в компании относятся к легендарной модели как к самостоятельному бренду), добавив в него два новых электромобиля.

Toyota Land Cruiser SE
Toyota Land Cruiser SE

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Внешне они будут кардинально отличаться от бензиновых и дизельных Land Cruiser.

Toyota Land Cruiser SE
Toyota Land Cruiser SE

Одна модель будет небольшим и относительно недорогим внедорожником, а вторая станет флагманом среди Land Cruiser – дорогим и роскошным.

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Можно предположить, что топовый электрический внедорожник будет представлен в 2026 году – к 75-летию Land Cruiser. Его запас хода станет достигать 1000 км на одной зарядке.

При этом известно, что новинки не будут ориентирована на бездорожье. Их делают для трасс. Поэтому уместнее называть машины кроссоверами.

Хотя некоторые производители делают электромобили настоящими внедорожниками, которые могут даже плавать.

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Кирилл Панов
Фото:Toyota
05.02.2024
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

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