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Рожден быть умным: в Xiaomi опубликовали снимки высокотехнологичного электрокара SU7

В Сети появились снимки первого в истории IT-гиганта Xiaomi инновационного авто

В Сети появились официальные снимки интерьера нового электромобиля SU7. Судя по изображениям, автомобиль получил больше классических физических кнопок, чем его у конкурентов. Рекламная кампания дополнена видеороликом с демонстрацией зимнего тест-драйва новинки.

Кнопки и расположение интерфейсов управления в Xiaomi называют интуитивно понятными и удобными. Для удобства водителя все необходимые элементы размещены вокруг него и пассажира рядом, в компании подчеркнули, что это обеспечивает комфорт и легкость в управлении.

Xiaomi SU7
Xiaomi SU7
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В Xiaomi убеждены, что большое количество физических кнопок органично отражает закономерность взаимодействия между водителем и автомобилем, устанавливающим между ними «эмоциональную связь». Благодаря кнопкам у водителя есть возможность их использования без необходимости отвлекаться на сенсорные интерфейсы. Отмечается, что для покупателей предусмотрен модуль с кнопками, который подключается к мультимедийной системе, причем ему можно переадресовать определенные функции.

Xiaomi SU7
Xiaomi SU7

В салоне есть центральная консоль, на которой находится кнопка запуска автомобиля, кроме этого, посредством четырех переключателей можно управлять температурой, скоростью вращения вентилятора, активным спойлером и подвеской. Примечательно, что рулевое колесо и рычаги за ним тоже оснащены кнопками. На дополнительном информационном дисплее проекционного типа отображаются скорость и другие характеристики автомобиля во время поездки.

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Источник: xiaomiev.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Xiaomi
12.02.2024
Фото:Xiaomi
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