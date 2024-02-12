Рожден быть умным: в Xiaomi опубликовали снимки высокотехнологичного электрокара SU7
В Сети появились официальные снимки интерьера нового электромобиля SU7. Судя по изображениям, автомобиль получил больше классических физических кнопок, чем его у конкурентов. Рекламная кампания дополнена видеороликом с демонстрацией зимнего тест-драйва новинки.
Кнопки и расположение интерфейсов управления в Xiaomi называют интуитивно понятными и удобными. Для удобства водителя все необходимые элементы размещены вокруг него и пассажира рядом, в компании подчеркнули, что это обеспечивает комфорт и легкость в управлении.
В Xiaomi убеждены, что большое количество физических кнопок органично отражает закономерность взаимодействия между водителем и автомобилем, устанавливающим между ними «эмоциональную связь». Благодаря кнопкам у водителя есть возможность их использования без необходимости отвлекаться на сенсорные интерфейсы. Отмечается, что для покупателей предусмотрен модуль с кнопками, который подключается к мультимедийной системе, причем ему можно переадресовать определенные функции.
В салоне есть центральная консоль, на которой находится кнопка запуска автомобиля, кроме этого, посредством четырех переключателей можно управлять температурой, скоростью вращения вентилятора, активным спойлером и подвеской. Примечательно, что рулевое колесо и рычаги за ним тоже оснащены кнопками. На дополнительном информационном дисплее проекционного типа отображаются скорость и другие характеристики автомобиля во время поездки.
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Источник: xiaomiev.com
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