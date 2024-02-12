Переднеприводные кроссоверы до 3,5 млн рублей – большой тест

Эксперты «За рулем» сравнили Geely Atlas нового поколения и Jaecoo J7

Пионер

Для нашего рынка Geely Atlas первого поколения – автомобиль знаковый. В 2018 году он стал первым китайским кроссовером, на котором не стыдно было показаться в обществе. От одноклассников из КНР его выгодно отличали сбалансированные ходовые качества и эргономика. Сопоставимого уровня конкуренты-соотечественники появились только спустя пару лет.

И вот – Atlas второго поколения. Как водится, он подрос и прибавил в цене (минимум 3,19 рублей). Поэтому в соперники ему мы взяли один из самых дорогих кроссоверов в сегменте – Jaecoo J7 (от 3,34 млн). Кто кого?

Geely Atlas

Премьера состоялась летом 2022 года под именем Geely Boyue L. У себя на родине доступен и короткобазный вариант – Boyue Cool. Для нас название решили оставить прежним. Производство – Китай.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый:

2.0 (200 л. с.) от 3 194 990 ₽ Jaecoo J7

Дебютировал прошлой весной на автосалоне в Шанхае под названием Chery Explore 06, но спустя некоторое время обрел новое имя. Выпускают в Китае.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый:

2.0 (186 л. с.) от 3 339 900 ₽

Geely Atlas: что нового?

Atlas одним махом вымахал в длину на 126 мм (до 4670 мм) и стал шире в плечах на 69 мм (1900 мм) – теперь это один из самых крупных кроссоверов в сегменте. Под стать и колеса: уже в стандарте диски будут 19‑дюймовыми, а топ-версия обута уже в 20‑дюймовые «лапти». Всё как у парочки Geely Tugella/Monjaro, с которыми новый Atlas делит платформу СМА. Но в отличие от них полного привода не предлагается.

Передний свес укоротился, силуэт кузова стал теперь напоминать Kia Sportage последнего поколения. Хорошо, что дверные ручки обычные – к утапливаемым до сих пор относимся с недоверием. Одобряем и обвес из некрашеного пластика, целиком прикрывающий низ кузова. Кстати, почти вся поверхность (94%) теперь выполнена из оцинкованной стали.

Фетровый пыльник Атласа заходит дальше, чем в J7. Также фетровые экраны по бокам прикрывают трубки и магистрали. Клиренс составляет 200 мм. Антикор не такой густой, проплешин много, поэтому допобработка не помешает.

Заметный прогресс случился в делах сердечных. Если прежнему Атласу полагался полуторалитровый трехцилиндровый турбомотор, то теперь – двухлитровая «четверка» (заводской индекс JLH‑4G20TDG). Ее мощность – те же 200 л. с., что и у дефорсированной версии купе-кроссовера Tugella. А значит, двигатель легко можно «разогнать» до исходных 238 л. с. За тюнерами, думаю, не заржавеет.

Но я бы не стал заморачиваться: с чем-чем, а с динамикой у Атласа и так всё хорошо. Машина спуртует мощно, линейно, напористо. В заявленные 8,2 с (раньше было 11,0 с) разгона до сотни верю. Но летом проверю.

Это не металлическая защита, а пластиковый грязеотражающий фартук. Просвет под ним – 175 мм. Jaecoo подкупает очень толстым слоем антикора почти без пропусков.

Вместо шестиступенчатого автомата теперь ставят семиступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями. И, кроме резковатого старта, к нему нет других нареканий. Передачи меняются без толчков и заминок – быстро и четко. Это один из лучших роботов среди всех, что ставят на «китайцев». Какой бы режим ни выбрал (Эко, Комфорт, Спорт), он всегда работает так, как ожидаешь.

Как едет новый Атлас?

В Geely уверяют, что особый упор при доводке машины делали на управляемость. Заявлено, что Atlas прошел «лосиный тест» на скорости 78 км/ч. Отстали и Honda CR-V (76 км/ч), и Toyota RAV4 (75 км/ч), и Hyundai Tucson (72,4 км/ч). Устойчивость и впрямь впечатляет: траекторию Atlas держит клещами. Geely уверенно перекладывается в связках, охотно уходит на дугу меньшего радиуса. Подкупает искренняя обратная связь на руле – и это на мягких зимних шинах. Словом, на Атласе приятно ехать быстро.

В Geely смогли сделать новый Atlas быстрым и комфортным. Большой шаг вперед по сравнению с предшественником. Непривычно тяжелый капот Geely удерживает «палка». Резинок-уплотнителей по бокам тоже нет. У мотора алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами, прямой впрыск и ременный привод ГРМ (смена тоже раз в 100 тысяч км). Заявленный ресурс агрегата – 350 тысяч км.

При этом плавность хода не пала жертвой управляемости. Относительно прежнего Атласа этот едет мягче, исчезли толчки на поперечных стыках. Да и громкостью работы подвеска не досаждает. Акустический комфорт вообще на высоте: экипаж одинаково хорошо изолирован от моторных, аэродинамических и дорожных шумов.

Вне асфальта таланты Атласа впечатляют меньше – с одной ведущей осью особо не погусарствуешь. Но за увеличенный до 20 см клиренс – спасибо. Как и за более шуструю работу имитации межколесной блокировки. Но без трансмиссии 4×4 всё равно не то. Обещают позднее ее внедрить. А в Jaecoo J7 она уже есть!

При мощности 186 сил J7 чуть легче ­соперника, однако его разгонная ­динамика не столь живая. Капот J7 удерживается пневмоупорами. Резинок-уплотнителей по бокам не проложено. Цельноалюминиевый мотор (гильзы – чугунные) снабжен непосредственным впрыском. Ремень ГРМ полагается менять каждые 100 тысяч км. Есть система Старт-стоп, причем работает она только при высоте над уровнем моря до 2800 м.

А что насчет моноприводного Jaecoo J7?

С полным приводом J7 не пасует вне асфальта, в чем мы уже убедились. Но сегодня-то у нас версия 4×2, и она, конечно, на бездорожье не так состоятельна. Чуть что – машина сразу застревает. Имитация межколесной блокировки не ощутима, в отличие от Атласа. Да и клиренс уступает – 175 мм по нашим замерам, что далеко от заявленных 196 мм.

Мне нравится плавность хода J7. Подвеска плотная, упругая, но не тряская, запас энергоемкости не выбирает. В общем, не хуже Атласа.

Geely Atlas 2024

С такой шикарной картинкой в зеркала при парковке вообще можно не смотреть! Чтобы включить обогрев руля или сидений, надо сделать три клика – с обычными кнопками гораздо проще.

Салон Geely сделан в ином по сравнению с одноклассниками ключе – вертикальный экран тут встроен в консоль, а не приторочен отдельным элементом. Добавляют индивидуальности и вертикальные светодиодные столбики. Однако ночью они мешают.

Мелкими циферками и несменяемостью картинки приборка напоминает таковую у J7. Показания проекционного дисплея тоже не отличаются удобством считывания – слишком мелкие.

Робот Атласа быстр и интеллигентен, раздражает только переход в реверс из драйва (и наоборот) через нейтраль. Козырьки с нижним ярусом из полупрозрачного пластика способны заменить противосолнечные очки.

Про управляемость, однако, такого не скажешь: на извилистой дороге «семерка» отстает. Снос происходит раньше, да и руль уступает в информативности. Тормозной привод, в отличие от версии 4×4, здесь с обычным вакуумным усилителем – он нечувствительный, приноровился не сразу. Хотя надо сделать скидку на шипованные шины, в которые обут J7 (у Атласа были фрикционки) – они смазывают ощущения. И добавляют клацанья в тихий в общем-то салон.

В распоряжении J7 – 186‑сильный турбомотор 1.6 с кодом SQRE4G16. С полным приводом он был в масть, а тут кажется, что дури в нем слишком много – при резком открытии дросселя (на скоростях до 30 км/ч) колеса пускаются в пробуксовку. С педалью газа надо обращаться аккуратнее .

При этом сотню Jaecoo набирает медленнее примерно на секунду. Семиступенчатый «мокрый» робот чуть придерживает на старте – бережет сцепления, но потом работает как надо: в пробках не тупит, при резких разгонах тасует передачи толково.

В экономичности выигрыш тоже за Атласом. Ему требуется 9,5 л/100 км против десятки у Jaecoo.

Jaecoo J7

Штатная навигация иногда открывалась в таком вот затемненном виде. Ракурс машины на экране можно выбирать по своему усмотрению.

Интерьер Jaecoo красив и эргономичен. Руль регулируется в меньших пределах, однако на удобстве посадки это не сказывается.

Дисплей приборки J7 немногим больше, чем у моего смартфона. Поэтому и показания малюсенькие, надо всматриваться. Проекция на ветровое стекло куцая – показания не мешало бы увеличить в размерах.

Селектор удобней в управлении, чем у Атласа. Но сам робот не такой скорострельный. Если собрался выходить, а рядом проезжает машина, зажжется индикатор.

Есть вопросы!

При прошлом знакомстве J7 огорчил сбоем в работе климат-контроля: в какой-то момент с водительской стороны из дефлекторов стал дуть ледяной воздух. На этот раз я словил глюк-перевертыш – водителю было жарко, а пассажир замерзал. Машины разные, но претензия одна. Вывод: климат-контроль требует доработки.

Есть вопросы и к обзорности. Неутапливаемые подголовники второго ряда заслоняют собой заднее стекло. А боковые стекла слишком быстро закидывает грязью.

Geely Atlas 2024

Сиденья шикарны. В этом сегменте выдвижной подколенный валик – эксклюзив. Второй ряд Атласа просторнее по всем измерениям. Однако жаль, что секвестировали регулировки спинок. К услугам пассажиров не только привычный порт USB-А, но и USB-C.

Багажник Атласа понравился не только простором, но и удобством использования: проем – шире, погрузочная высота – ниже. Под полом – докатка. На боковинах теперь пластик, а не ворс. Секвестировали и 12‑вольтовую розетку.

В остальном салон Jaecoo понравился. Приятные дизайн и отделка, богатое оснащение, внимание к мелочам. Например, у передних подстаканников есть прорезь для смартфона, в дверях – держатель для зонтов, а на втором ряду предусмотрены дополнительные кармашки для гаджетов.

Интерьер Атласа выглядит не менее современным, да и по качеству отделки ничем не уступает J7. А в некоторых важных аспектах он предпочтительнее: здесь лучше обзорность, удобнее сиденья, просторней второй ряд. Ну и климат-контроль работает без нареканий.

Jaecoo J7

У простеньких по виду сидений есть не только обогрев, но и вентиляция. На задний ряд садиться удобно – двери распахиваются чуть ли не на прямой угол. На фоне Атласа не сказать чтобы просторно, но и не тесно. Продольной регулировки нет, зато спинка имеет два положения наклона. Два USB, один общий дефлектор в торце тоннеля, ­обогрев.

В J7 помещается меньше груза: 268 л против 360 у Атласа (по нашим замерам). Но по оснащенности багажник «семерки» лучше: есть розетка на 12 В и крючки для сумок. Полноразмерная запаска – это всегда хорошо.

Что не нравится? Меня раздражал пояс из светодиодных столбиков на передней панели и дверных картах. Днем еще ничего, а ночью вся эта иллюминация бликует на стеклах. Гасил яркость – всё равно мешает. Приходилось отключать ее принудительно. При запуске двигателя долго – секунд семь-восемь – грузится медиасистема. По старой недоброй ­традиции Geely тут нет протоколов Apple CarPlay и Android Auto. А больше ­придраться и не к чему.

Выводы

Только-только мы признали Jaecoo J7 одним из лучших китайских кроссоверов – точно более гармоничным, нежели Chery Tiggo 7 Pro Max, на базе которого он создан. Да и по сравнению с большинством других одноклассников J7 реально хорош. Но на фоне нового Атласа он меркнет.

Если Jaecoo прошел тест ровно, без взлетов и падений, то Atlas ярко блеснул сразу в нескольких дисциплинах. Быстрый, комфортный, просторный автомобиль. В своем сегменте он сегодня ­лучший. Даже и без полного привода.

Экспертная оценка кроссоверов Geely Atlas нового поколения и Jaecoo J7, а также подробный технический справочник – по этой ссылке.

Geely Atlas разгонная динамика, ездовой комфорт, удобные сидения муторная синхронизация со смартфонами, нет полноприводной версии Jaecoo J7 ездовой комфорт, оснащенность, обилие модификаций обзорность, клиренс не дотягивает до заявленного