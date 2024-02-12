Переднеприводные кроссоверы до 3,5 млн рублей – большой тест
Пионер
Для нашего рынка Geely Atlas первого поколения – автомобиль знаковый. В 2018 году он стал первым китайским кроссовером, на котором не стыдно было показаться в обществе. От одноклассников из КНР его выгодно отличали сбалансированные ходовые качества и эргономика. Сопоставимого уровня конкуренты-соотечественники появились только спустя пару лет.
И вот – Atlas второго поколения. Как водится, он подрос и прибавил в цене (минимум 3,19 рублей). Поэтому в соперники ему мы взяли один из самых дорогих кроссоверов в сегменте – Jaecoo J7 (от 3,34 млн). Кто кого?
| Geely Atlas
Премьера состоялась летом 2022 года под именем Geely Boyue L. У себя на родине доступен и короткобазный вариант – Boyue Cool. Для нас название решили оставить прежним. Производство – Китай.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый:
2.0 (200 л. с.) от 3 194 990 ₽
| Jaecoo J7
Дебютировал прошлой весной на автосалоне в Шанхае под названием Chery Explore 06, но спустя некоторое время обрел новое имя. Выпускают в Китае.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый:
2.0 (186 л. с.) от 3 339 900 ₽
Geely Atlas: что нового?
Atlas одним махом вымахал в длину на 126 мм (до 4670 мм) и стал шире в плечах на 69 мм (1900 мм) – теперь это один из самых крупных кроссоверов в сегменте. Под стать и колеса: уже в стандарте диски будут 19‑дюймовыми, а топ-версия обута уже в 20‑дюймовые «лапти». Всё как у парочки Geely Tugella/Monjaro, с которыми новый Atlas делит платформу СМА. Но в отличие от них полного привода не предлагается.
Передний свес укоротился, силуэт кузова стал теперь напоминать Kia Sportage последнего поколения. Хорошо, что дверные ручки обычные – к утапливаемым до сих пор относимся с недоверием. Одобряем и обвес из некрашеного пластика, целиком прикрывающий низ кузова. Кстати, почти вся поверхность (94%) теперь выполнена из оцинкованной стали.
Заметный прогресс случился в делах сердечных. Если прежнему Атласу полагался полуторалитровый трехцилиндровый турбомотор, то теперь – двухлитровая «четверка» (заводской индекс JLH‑4G20TDG). Ее мощность – те же 200 л. с., что и у дефорсированной версии купе-кроссовера Tugella. А значит, двигатель легко можно «разогнать» до исходных 238 л. с. За тюнерами, думаю, не заржавеет.
Но я бы не стал заморачиваться: с чем-чем, а с динамикой у Атласа и так всё хорошо. Машина спуртует мощно, линейно, напористо. В заявленные 8,2 с (раньше было 11,0 с) разгона до сотни верю. Но летом проверю.
Вместо шестиступенчатого автомата теперь ставят семиступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями. И, кроме резковатого старта, к нему нет других нареканий. Передачи меняются без толчков и заминок – быстро и четко. Это один из лучших роботов среди всех, что ставят на «китайцев». Какой бы режим ни выбрал (Эко, Комфорт, Спорт), он всегда работает так, как ожидаешь.
Как едет новый Атлас?
В Geely уверяют, что особый упор при доводке машины делали на управляемость. Заявлено, что Atlas прошел «лосиный тест» на скорости 78 км/ч. Отстали и Honda CR-V (76 км/ч), и Toyota RAV4 (75 км/ч), и Hyundai Tucson (72,4 км/ч). Устойчивость и впрямь впечатляет: траекторию Atlas держит клещами. Geely уверенно перекладывается в связках, охотно уходит на дугу меньшего радиуса. Подкупает искренняя обратная связь на руле – и это на мягких зимних шинах. Словом, на Атласе приятно ехать быстро.
При этом плавность хода не пала жертвой управляемости. Относительно прежнего Атласа этот едет мягче, исчезли толчки на поперечных стыках. Да и громкостью работы подвеска не досаждает. Акустический комфорт вообще на высоте: экипаж одинаково хорошо изолирован от моторных, аэродинамических и дорожных шумов.
Вне асфальта таланты Атласа впечатляют меньше – с одной ведущей осью особо не погусарствуешь. Но за увеличенный до 20 см клиренс – спасибо. Как и за более шуструю работу имитации межколесной блокировки. Но без трансмиссии 4×4 всё равно не то. Обещают позднее ее внедрить. А в Jaecoo J7 она уже есть!
А что насчет моноприводного Jaecoo J7?
С полным приводом J7 не пасует вне асфальта, в чем мы уже убедились. Но сегодня-то у нас версия 4×2, и она, конечно, на бездорожье не так состоятельна. Чуть что – машина сразу застревает. Имитация межколесной блокировки не ощутима, в отличие от Атласа. Да и клиренс уступает – 175 мм по нашим замерам, что далеко от заявленных 196 мм.
Мне нравится плавность хода J7. Подвеска плотная, упругая, но не тряская, запас энергоемкости не выбирает. В общем, не хуже Атласа.
Geely Atlas 2024
Про управляемость, однако, такого не скажешь: на извилистой дороге «семерка» отстает. Снос происходит раньше, да и руль уступает в информативности. Тормозной привод, в отличие от версии 4×4, здесь с обычным вакуумным усилителем – он нечувствительный, приноровился не сразу. Хотя надо сделать скидку на шипованные шины, в которые обут J7 (у Атласа были фрикционки) – они смазывают ощущения. И добавляют клацанья в тихий в общем-то салон.
В распоряжении J7 – 186‑сильный турбомотор 1.6 с кодом SQRE4G16. С полным приводом он был в масть, а тут кажется, что дури в нем слишком много – при резком открытии дросселя (на скоростях до 30 км/ч) колеса пускаются в пробуксовку. С педалью газа надо обращаться аккуратнее.
При этом сотню Jaecoo набирает медленнее примерно на секунду. Семиступенчатый «мокрый» робот чуть придерживает на старте – бережет сцепления, но потом работает как надо: в пробках не тупит, при резких разгонах тасует передачи толково.
В экономичности выигрыш тоже за Атласом. Ему требуется 9,5 л/100 км против десятки у Jaecoo.
Jaecoo J7
Есть вопросы!
При прошлом знакомстве J7 огорчил сбоем в работе климат-контроля: в какой-то момент с водительской стороны из дефлекторов стал дуть ледяной воздух. На этот раз я словил глюк-перевертыш – водителю было жарко, а пассажир замерзал. Машины разные, но претензия одна. Вывод: климат-контроль требует доработки.
Есть вопросы и к обзорности. Неутапливаемые подголовники второго ряда заслоняют собой заднее стекло. А боковые стекла слишком быстро закидывает грязью.
Geely Atlas 2024
В остальном салон Jaecoo понравился. Приятные дизайн и отделка, богатое оснащение, внимание к мелочам. Например, у передних подстаканников есть прорезь для смартфона, в дверях – держатель для зонтов, а на втором ряду предусмотрены дополнительные кармашки для гаджетов.
Интерьер Атласа выглядит не менее современным, да и по качеству отделки ничем не уступает J7. А в некоторых важных аспектах он предпочтительнее: здесь лучше обзорность, удобнее сиденья, просторней второй ряд. Ну и климат-контроль работает без нареканий.
Jaecoo J7
Что не нравится? Меня раздражал пояс из светодиодных столбиков на передней панели и дверных картах. Днем еще ничего, а ночью вся эта иллюминация бликует на стеклах. Гасил яркость – всё равно мешает. Приходилось отключать ее принудительно. При запуске двигателя долго – секунд семь-восемь – грузится медиасистема. По старой недоброй традиции Geely тут нет протоколов Apple CarPlay и Android Auto. А больше придраться и не к чему.
Выводы
Только-только мы признали Jaecoo J7 одним из лучших китайских кроссоверов – точно более гармоничным, нежели Chery Tiggo 7 Pro Max, на базе которого он создан. Да и по сравнению с большинством других одноклассников J7 реально хорош. Но на фоне нового Атласа он меркнет.
Если Jaecoo прошел тест ровно, без взлетов и падений, то Atlas ярко блеснул сразу в нескольких дисциплинах. Быстрый, комфортный, просторный автомобиль. В своем сегменте он сегодня лучший. Даже и без полного привода.
Экспертная оценка кроссоверов Geely Atlas нового поколения и Jaecoo J7, а также подробный технический справочник – по этой ссылке.
Geely Atlas
|разгонная динамика, ездовой комфорт, удобные сидения
|муторная синхронизация со смартфонами, нет полноприводной версии
Jaecoo J7
|ездовой комфорт, оснащенность, обилие модификаций
|обзорность, клиренс не дотягивает до заявленного
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!