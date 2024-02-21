Volvo изменила названия электромобилей, чтобы упростить выбор покупателям

Volvo запускает продажи обновленных версий электромобилей с новыми названиями

Компания Volvo Cars в рамках обновления полностью электрических и гибридных автомобилей упрощает названия моделей для более легкого восприятия клиентами.

Теперь полностью электрические модели XC40 Recharge и C40 Recharge получили лаконичные названия EX40 и EC40. В компании убеждены, что они гармонируют с названиями моделей в линейке: EX30, EX90 и EM90. Отмечается, что название XC40 останется для версий с ДВС.

Обновление призвано отразить стремление компании стать производителем полностью электрических автомобилей. Уже в 2024 году на дорогах появятся модели EX30, EX90 и EM90. В планах компании увеличить количество полностью электрических машин до пяти моделей, а в перспективе – выпустить еще несколько.

Бренд Recharge из названия подзаряжаемых гибридов будет удален, вместо него будут индексы T6 или T8, они отражают разные уровни мощности. Также в Volvo добавили новый пакет доработок для моделей EX40 и EC40 Twin Motor. Речь о том, что их мощность увеличится на 34 л.с. Кроме этого, их педали оснастят настройками для лучшей реакции и уникального режима «Производительность».

Компания модернизирует модели XC60 и XC90 мягкой гибридной установкой B5 с целью снижения выбросов CO 2 и экономии топлива на 4% для XC60 и на 2% для XC90. У бренда появилась также специальная версия Black Edition – это модели EX40, EC40 и XC40.

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Источник: speedme.ru