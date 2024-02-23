Запас хода больше, цена ниже – готовится к выходу обновленный кроссовер

Рестайлинговый BYD Dolphin 2024 модельного года представят 23 февраля

Китайская BYD объявила, что 23 февраля представит обновленую версию хэтчбека BYD Dolphin в версии Honor Edition. Такой автомобиль получит аккумулятор большей емкости, а начальная цена его будет ниже, чем у текущей модели.

Недавно BYD объявила ценовую войну автомобилям с ДВС, запустив в 2024 году обновления своих моделей PHEV с ценами ниже, чем у альтернатив с ДВС, и пытаясь убедить консервативных покупателей авто с ДВС сделать выбор в пользу подключаемых гибридных автомобилей.

BYD Dolphin Honor Edition

BYD, скорее всего, ориентируется на почитателей таких бестселлеров с ДВС, как Volkswagen Lavida или Toyota Corolla.

Сама китайская компания BYD прекратила производство автомобилей с ДВС еще в апреле 2022 года.

Основатель BYD Ван Чуанфу заявил во время своей новогодней речи, что доля электромобилей в Китае уже к декабрю 2024 года достигнет 50%.

BYD Dolphin Honor Edition

Предыдущая версия BYD Dolphin имела только один аккумулятор емкостью 45 кВ.ч, рассчитанный на запас хода в 420 км. Обновление 2024 года добавит комплектацию с аккумулятором на 60 кВт.ч и запасом хода 520 км.

Габариты у автомобиля прежние (Д/Ш/В) 4125х1770х1570 мм, колесная база – 2700 мм.

В салоне предполагается несколько изменений. Автомобиль будет оснащен новым зарядным портом type C и беспроводной зарядной панелью. Сиденья также модернизированы, в них добавлена вентиляция.

BYD Dolphin Honor Edition

Более подробная информация будет опубликована 23 февраля.

Текущая версия Dolphin стоит в Китае от 104 800 юаней (1,3 млн рублей). Обновленный автомобиль, по слухам, будет чуть дешевле – от 85 900 юаней, или 1,1 млн рублей на наши деньги.

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Источник: Carnewschina