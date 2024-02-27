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КАМАЗ запускает три новые модели!

На КАМАЗе собрали первые образцы новых моделей – известны подробности

В январе КАМАЗ впервые упустил пальму первенства продаж в России – китайские грузовики Sitrak теперь продаются лучше. На КАМАЗе понимают важность освоения нового семейства К5, споткнувшегося о санкционный барьер, но сейчас возвращающегося на новых компонентах – место европейских деталей заняли китайские и, отчасти, российские. Например, панели кабины, ее лонжероны, а также дроссельная заслонка.

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Кроме того, планируется постепенно поднимать темп работы главного конвейера – в феврале скорость хотят довести до 200 автомобилей в сутки, а в четвертом квартале текущего года – до 220 машин. Это требует серьезной реорганизации производства, отмечает директор автомобильного завода КАМАЗа Антон Сарайкин.

КАМАЗ-65952
КАМАЗ-65952
«Увеличение сборки до 220 автомобилей намечено на четвертый квартал этого года. Далее необходимо подготовиться к следующему году на выпуск 240 машин, будем двигаться все быстрее и быстрее», – сообщил директор автомобильного завода.
КАМАЗ-65951
КАМАЗ-65951

Он добавил, что в ответ на ожидания потребителя уже собраны первые большегрузы нового семейства, основоположником которого является седельный тягач КАМАЗ-54901. Скоро к нему присоединятся еще три модели: сейчас идет выпуск опытных партий машин КАМАЗ-6595, КАМАЗ-65952, а также КАМАЗ-65951.

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:КАМАЗ, Егор Алеев/ТАСС
Количество просмотров 2
27.02.2024
Фото:КАМАЗ, Егор Алеев/ТАСС
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