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На КАМАЗе рассказали, чем смогли заменить технологии Daimler Truck AG

КАМАЗ изменил технологию изготовления лонжеронов, чтобы локализовать кабину К5

В стремлении на 100% локализовать кабину тягача КАМАЗ-54901 (изначально – перелицованная от Mercedes-Benz Actros MP4) КАМАЗ вынужден серьезно модернизировать штамповое производство. Руководитель проекта локализации Антон Крюков назвал «главным стоп-фактором» в этом вопросе выпуск лонжеронов – элементов, обеспечивающих надежность кабины.

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По словам Крюкова, зарубежный партнер (Daimler Truck AG. – Прим. ред.) поставлял лонжероны, полученные методом горячей листовой штамповки – то есть технологией мирового уровня, которой в России нет. Партнера не стало, надо было искать выход.

«Наша команда решила задачу вместе со специалистами блока развития, представителями Магнитогорского металлургического комбината и поставщиками. В итоге мы получили лонжероны при помощи экономичной холодной листовой штамповки с применением перспективной двухфазной стали, и по результатам сначала вибрационного, а потом и краш-теста наш продукт показал столь же высокие характеристики, как деталь от зарубежного партнера», – сообщил Антон Крюков.
КАМАЗ-54901
КАМАЗ-54901

В общем счете в ходе проекта импортозамещения кабины КАМАЗ в 2023 году изготовил более 200 штампов и освоил выпуск 117 элементов. Еще 23 детали теперь приходят от стороннего российского поставщика.

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:КАМАЗ
Количество просмотров 1
14.02.2024
Фото:КАМАЗ
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