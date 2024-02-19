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На КАМАЗе внедряют новации с целью роста суточного темпа выпуска грузовиков

Глава КАМАЗа: выпуск грузовиков увеличится до 220 единиц в сутки в IV квартале

Отечественный производитель дизельных грузовых автомобилей КАМАЗ намерен увеличить выпуск грузовиков в IV квартале 2024 года до 220 автомобилей в сутки. Об этом рассказал директор предприятия Антон Сарайкин.

Он подчеркнул, что суточный темп производственного цикла предприятия в 2025 году может вырасти до 240 машин.

«Для этого на заводе были расшиты узкие места, перебалансирован конвейер и в целом применен ряд организационных, конструкторских и технических решений. К примеру, мы сократили время операции установки кабины в 2,5 раза, для чего синхронизировали работу опускных секций при монтаже как кабины, так и силового агрегата», — уточнил топ-менеджер.
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Сарайкин выразил уверенность, что при надлежащем обеспечении главный сборочный конвейер способен удерживать стабильный темп в 200-210 автомобилей в сутки. Рассуждая о выполнении первоочередных задач в 2024 году, директор отметил, что приоритетной задачей является освоение тяжелого семейства грузовиков поколения К5.

«Первые такие большегрузы – трехосники 6595, 65952 и четырехосник 65951 – собраны, сейчас ведется выпуск опытных партий. За этим следует освоение транспортного семейства», — перечислил директор.

Ранее стало известно, что с целью локализации кабину тягача КАМАЗ-54901 на КАМАЗе модернизировали штамповое производство. По словам руководителя проекта локализации Антона Крюкова, «главным стоп-фактором» в этом вопросе является выпуск элементов, обеспечивающих надежность кабины, речь идет о лонжеронах.

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Источник: interfax.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Егор Алеев/ТАСС
Количество просмотров 2
19.02.2024
Фото:Егор Алеев/ТАСС
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