Угрожает жизни: «Автодор» заставят устранить ямы на трассе «Дон»

Прокуратура Ростовской области подала в суд на «Автодор» из-за выбоин на М-4

Прокуратура Ростовской области подала в суд на госкомпанию «Автодор». В иске указано требование привести в нормативное состояние трассу М-4 «Дон», которой та управляет.

В прокуратуре пояснили, что покрытие автодороги М-4 «Дон» не соответствует установленным требованиям, имеет множество ям и выбоин. Это угрожает жизни и здоровью участников дорожного движения.

Также уточняется, что с начала 2023 года произошло 128 ДТП, непосредственно связанных с повреждениями дорожного покрытия М-4 «Дон».

В «Автодоре» заявили, что указанные в иске дефекты уже удалось устранить. При этом в компании признали, что отдельные участки трассы действительно находятся в плохом состоянии из-за отсутствия капитального ремонта, роста нагрузки на дорогу на фоне СВО и частых переходов температуры через 0°C в зимний период.

В том случае, если прокуратура выиграет суд, то госкомпанию могут обязать отремонтировать трассу на указанных в иске участках.

Ранее сообщалось, что СКР установил виновных в крупной диверсии на Крымском мосту.

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Источник: Telegram-канал прокуратуры Ростовской области