СКР установил виновных в крупной диверсии на Крымском мосту

. СК РФ установил все обстоятельства теракта на Крымском мосту

Следствие по делу о теракте на Крымском мосту, произошедшем 8 октября 2022 года, завершается, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин.

Он пояснил, что установлены обстоятельства данного преступления, расследование уголовного дела находится на завершающей стадии, обвиняемые и их защитники знакомятся с его материалами.

В 2022 году на Крымском мосту подорвался грузовик, из-за взрыва обрушились два автомобильных пролета, загорелись цистерны с топливом грузового поезда, проходящего в тот момент по мосту. Теракт унес жизни четырех человек.

ФСБ считала организатором теракта Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. Служба безопасности Украины взяла ответственность за произошедшее на себя, поэтому СК указал как организатора диверсии ее главу Василия Малюка.

По данным следствия, бомба в большегрузе была замаскирована под рулоны строительной полиэтиленовой пленки. Груз переправили из Одессы в Болгарию, затем в Грузию, а далее - в Армению. Там он был растаможен по правилам ЕАЭС, документы на него поменяли.

Далее бомбу через Грузию доставили в РФ, в Армавир, где документы на груз еще раз изменили. Затем грузовик отправился в Симферополь по Крымскому мосту, и утром 8 октября его взорвали.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Тюменской области полиция спасла четверых граждан, замерзавших в открытом поле.

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Иточник: ТАСС