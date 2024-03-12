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Вышли на российские дороги: первые электромобили Атом получили госномера

«Атом» поставил на учет в ГИБДД четыре предсерийных электрокара

В ГИБДД зарегистрировали четыре предсерийных электромобиля российского проекта «Атом». Стартап принадлежит АО «Кама». Уточняется, что марку зарегистрировали как «Кама Атом», хотя изначально «Атом» позиционировался как самостоятельный бренд.

Постановка электрокара на учет в ГИБДД говорит о том, что машины бренда уже могут ездить по российским дорогам общего пользования для испытаний в разных климатических условиях.

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Производство электрокаров Атом будет запущено на столичном заводе «Москвич». Первые электромобили появятся в автосалонах во второй половине 2025 года.

По габаритам машина сопоставима с Lada Granta в кузове хэтчбек: длина составит 3995 мм, ширина – 1780 мм. Дорожный просвет равен 170 мм, предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов. Также известно, что Атом получит полностью независимую подвеску типа «МакФерсон» спереди и многорычажную независимую сзади.

Ранее сообщалось, что «За рулем» протестировал электромобиль Atom.

Источник: «Авто Mail.ru»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 1
12.03.2024
Фото:Wikimedia
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