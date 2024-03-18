Полный привод и мощность 530 л.с. — кроссовер уже в России и на него есть скидка
Denza является дочерним подразделением китайского производителя BYD. Кроссовер Denza N7 создан на электрической платформе e-platform 3.0 с двухрычажной подвеской спереди, многорычажкой сзади и позволяющими регулировать дорожный просвет пневмобаллонами по кругу.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
Одной из особенностей Denza являются лидары вместо противотуманок, кроме того, у кроссовера заглушка вместо решетки радиатора, скрытые дверные ручки и светодиодная оптика. Российским покупателям привезли модификацию Denza N7 c полным приводом и эклектической силовой установкой мощностью 530 л.с.
Запаса хода хватает на 630 км, кроссовер оснащен особой технологией контроля температуры аккумулятора, она оптимизирует процесс работы автомобиля при низких температурах. Также система способна решить другие проблемы в части серьезного сокращения запаса хода в зимний сезон.
Одним из конкурентов Denza N7 на рынке РФ называется Zeekr 001 — он также завозится в нашу страну по схеме параллельного импорта.
Что касается стоимости, то в одном крупном столичном салоне Denza N7 продают за 7,2 млн руб. На кроссовер распространяются скидки в случае оформления автокредита или сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Покупателю скинут еще 100 тысяч рублей, если автомобиль будет приобретен в ближайшие пять дней.
В Китае цена на Denza N7 составляет от 301 800 до 379 800 юаней (порядка 3,8 — 4,8 млн рублей по актуальному курсу).
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: autonews.ru