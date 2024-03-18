Полный привод и мощность 530 л.с. — кроссовер уже в России и на него есть скидка

Дилеры привезли в РФ партию 530-сильных кроссоверов Denza N7 с полным приводом

Denza является дочерним подразделением китайского производителя BYD. Кроссовер Denza N7 создан на электрической платформе e-platform 3.0 с двухрычажной подвеской спереди, многорычажкой сзади и позволяющими регулировать дорожный просвет пневмобаллонами по кругу.

Denza N7

Одной из особенностей Denza являются лидары вместо противотуманок, кроме того, у кроссовера заглушка вместо решетки радиатора, скрытые дверные ручки и светодиодная оптика. Российским покупателям привезли модификацию Denza N7 c полным приводом и эклектической силовой установкой мощностью 530 л.с.

Запаса хода хватает на 630 км, кроссовер оснащен особой технологией контроля температуры аккумулятора, она оптимизирует процесс работы автомобиля при низких температурах. Также система способна решить другие проблемы в части серьезного сокращения запаса хода в зимний сезон.

Denza N7

Одним из конкурентов Denza N7 на рынке РФ называется Zeekr 001 — он также завозится в нашу страну по схеме параллельного импорта.

Что касается стоимости, то в одном крупном столичном салоне Denza N7 продают за 7,2 млн руб. На кроссовер распространяются скидки в случае оформления автокредита или сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Покупателю скинут еще 100 тысяч рублей, если автомобиль будет приобретен в ближайшие пять дней.

В Китае цена на Denza N7 составляет от 301 800 до 379 800 юаней (порядка 3,8 — 4,8 млн рублей по актуальному курсу).

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Источник: autonews.ru