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Выиграй Omoda S5
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Такие колеса были на многих грузовиках и автобусах – почему их не ставят сейчас?

Блогер рассказал, как минусы бездисковых колес свели на нет их плюсы

Все ведь помнят такие колеса? Они называются бездисковые, и раньше их использовали на огромном количестве грузовиков и автобусов. МАЗ, КАМАЗ, ЛиАЗ и даже венгерский Икарус – примеров масса... Но заметьте, в последние четверть века машины с такими колесами не выпускаются... В чем же причина?

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В Европе и США такие колеса начали массово использовать еще в 1950-е, а в СССР первой машиной с бездисковыми колесами в 1963 году стал знаменитый МАЗ-500. Последующая большая популярность этой конструкции легко объяснима: общий вес колеса уменьшался на величину до 15%, конструкция упрощалась, срок службы увеличивался. Кроме того, колесо получалось дешевле и эффективнее охлаждало тормоза.

Однако с развитием техники, повышением скоростей и требований к ресурсу и ремонтопригодности, прежде не очень заметные минусы начали перевешивать плюсы. Обод бездискового колеса, как правило, состоит из трех частей, и при их стыковке могут возникнуть сложности, совершенно неуместные при шиномонтаже. Кроме того, в стыковочных пазах образуется ржавчина... И это только часть проблем!

Весь путь бездисковых колес от триумфального дебюта до постепенного забвения – в свежем видео!

Источник: Гора автофактов

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 1
24.03.2024
Фото:Wikimedia
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