Доработанные грузовики КрАЗ как особый вид искусства (видео)
КрАЗ-258 по праву считается одним из самых харизматичных советских грузовиков, причем не только в России. И пусть на дорогах и бездорожье таких машин остается все меньше, выжившие единицы находятся в столь заботливых руках, что кажется, переживут всех нас. КрАЗы принято дорабатывать и переделывать, и вот один из примеров.
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Некоторое время назад в Нальчике на продажу выставили очень интересный КрАЗ. С первого взгляда исполина из Кременчуга вы в этом аппарате не узнаете, да и со второго тоже. Дело в том, что вместо симпатичной, но сильно устаревшей родной кабины тут стоит кабина от ЗИЛ-4331. Потеря харизмы? Зато огромное количество плюсов к комфорту!
Остальное вам лучше увидеть. Сейчас объявление с продажей этой машины уже нет на классифайдах, так что установить, почем отдавали такую несусветную красоту, не представляется возможным. А вообще на свете немало ярких КрАЗов, давайте познакомимся с ними поближе:
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Источник: AUTO VIDEO
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