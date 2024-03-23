На таком минивэне можно и детей в школу возить и спорткары обгонять

21 марта Volkswagen представил спортивный электрический минивэн ID. Buzz GTX

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen на ежегодной пресс-конференции 21 марта представил очередную новинку в своей линейке электромобилей – спортивный минивэн ID. Buzz GTX.

Электрофургон получит эмблему GTX, которая уже украшает спортивные версии электромобилей Volkswagen ID.3 и ID.7.

Volkswagen ID. Buzz GTX

Впервые планы по созданию ID. Buzz GTX были обнародованы в начале 2023 года. Новинка присоединится к растущему семейству мощных автомобилей Volkswagen с нулевым уровнем выбросов, и будет представлять собой спортивную модификацию практичного минивэна.

Несмотря на то, что Volkswagen пока не раскрывает всех технических характеристик ID. Buzz GTX, известно, что он будет обладать мощностью 335 л. с. благодаря двухмоторной системе полного привода, позаимствованной у ID.7 GTX.

Помимо внушительной мощности, ожидается, что спортивный электрофургон получит более жесткую подвеску, улучшенные тормоза, увеличенные колеса и более спортивный интерьер.

Издание motor1.com опубликовало фотографии тестового мула ID. Buzz GTX, замеченного на дорогах летом прошлого года. Затем автомобиль был замечен на гоночной трассе Нюрбургринг.

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Источник, фото: Motor1