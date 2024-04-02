Мощный седан с запасом хода 830 км: в Китае восхитились этим авто

В КНР сравнили запас хода SU7, Tesla Model 3 и Nio ET5 — Xiaomi вне конкуренции

Конкуренция на рынке электрокаров вышла на новый уровень после выхода нового автомобиля Xiaomi SU7. Несмотря на то, что это первый в истории производителя электроники автомобиль, седан среднего размера демонстрирует впечатляющие характеристики и способен достойно конкурировать с лидерами отрасли. Остается вопросом времени, займет ли Xiaomi статус полноправного конкурента, с которым стоит считаться.

Китайские СМИ проанализировали первые испытания SU7 на трассах и пришли к выводу, что SU7 обязательно займет место в сегменте. Мощность Xiaomi SU7 впечатляет: под капотом у него 673 л.с., для разгона до 100 км/ч требуется всего 3,24 секунды. Такие показатели значительно опережают Tesla Model 3 LR (4,62 с) и Nio ET5 LR (3,83 с). В забеге на 400 метров SU7 показал время 11,17 секунды.

В Xiaomi заверяют, что в рамках Китайского цикла испытаний легковушек (CLTC) запас хода составляет 800 км, во время тестов, проведенных Dongchendi, SU7 проехал достойные 643 км. Для сравнения, максимальная комплектация Tesla Model 3 AWD Long Range (Highland) имеет запас хода 713 км в условиях CLTC. Во время испытаний электромобиль проехал 568 км, Nio ET5 2022 с аккумулятором на 100 кВт.ч имеет запас хода CLTC 640 км и за время теста достиг 455 км.

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Источник: umteh.com