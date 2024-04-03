Что мешает россиянам начать массово пересаживаться на электромобили

Глава АЕБ Калинцев рассказал, что мешает продвижению электрокаров в РФ

В первом квартале 2024 года авторынок РФ, в целом, вырос на 86% относительно того же периода 2023 года, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев среди прочего отметил, что за последний год отечественный авторынок сильно изменился. Так, заметно выросла доля электрокаров, достигшая в первом квартале уровня в 1,5%, а также вырос спрос на гибридные машины.

Калинцев пояснил, что большим затруднением в продвижении на рынок РФ таких машин является сложность определения мощностных показателей, необходимых для расчета транспортного налога и иных обязательных платежей. Отсутствие научно обоснованной методики установления налогооблагаемой величины мощности комбинированных энергоустановок различных конструкций ведет к значительным доначислениям, пояснил председатель АЕБ.

Он предположил, что проведение научно-исследовательской работы, результаты которой применят для формирования указанной методики, сможет решить эту проблему.

Ранее главред «За рулем» Максим Кадаков назвал вероятные причины взрывного роста продаж автомобилей.

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Источник: АЕБ