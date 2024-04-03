Один из самых быстрых седанов этого китайского бренда обновился: что с ценой

В Китае начались продажи рестайлингового Zeekr 007 2024 года

Китайский Zeekr провел презентацию обновленной версии своего седана 007. Продажи дорестайлинговой модели стартовали в конце 2023 года. Обновленная модель получила много функций, несмотря на ту же стартовую цену в $29 000.

Теперь седан в «базе» будет оснащаться передними сиденьями с электрорегулировкой, а также функциями вентиляции и массажа. Задние сиденья теперь имеют электропривод и подогрев.

Zeekr 007 2024

В салоне появилась информационно-развлекательная система на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8295 с 21 динамиком. В базовую комплектацию теперь включена усовершенствованная система удержания в полосе движения LCC+ и разные системы помощи водителю.

Zeekr 007 построен на платформе PMA2+, созданной Geely и Volvo для средне- и полноразмерных электрокаров. Длина модели равна 4865 мм при колесной базе 2928 мм.

Электрокар можно купить в заднеприводной и полноприводной версиях. Мощность первой равна 421 л.с., до «сотни» машина разгоняется за 5,4 секунды. У полноприводной силовая установка развивает 646 л.с., в таком исполнении модель достигает 100 км/ч за 2,8 секунды. Запас хода составляет 688-870 км в зависимости от модификации.

Zeekr 007 2024

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Источник: carnewschina.com