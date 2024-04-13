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Необычный анализ выявил, что предпочитают есть пассажиры поездов
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Необычный анализ выявил, что предпочитают есть пассажиры поездов

Пюре с котлетой оказалось самым популярным блюдом у пассажиров поездов

Результаты анализа сервиса доставки еды в поезда показывают, что традиционная русская кухня не теряет популярности среди пассажиров поездов. Пюре с котлетой остается неизменным фаворитом: каждый пятый заказ приходится на это классическое блюдо. Куриный суп и простые в транспортировке яйца, и курица также входят в число часто заказываемых блюд.

Итальянская кухня ненамного отстает, занимая 18% заказов. Пицца, лазанья и спагетти привлекают своим богатым вкусом и удобством для перекуса в пути.

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Фастфуд занимает третье место, набирая 13% от общего числа заказов.

Кавказская кухня с ее пряными шашлыками и хачапури заслужила любовь 11% пассажиров. А любителей экзотики среди путешественников оказалось 10%: они заказывают суши и роллы японской кухни.

Среднеазиатская кухня (плов, лагман) и восточноазиатская (лапша на воке) входят в пятерку самых популярных направлений.

Помимо классических блюд, пассажиры проявляют интерес к локальным продуктам российских регионов. Так, в рейтинге востребованности появились посикунчики из Перми и буузы из Бурятии.

Веганские блюда и авторские сеты от известных ресторанов также находят своих поклонников среди пассажиров.

Источник: РИА Новости

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС
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