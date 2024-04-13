Необычный анализ выявил, что предпочитают есть пассажиры поездов
Результаты анализа сервиса доставки еды в поезда показывают, что традиционная русская кухня не теряет популярности среди пассажиров поездов. Пюре с котлетой остается неизменным фаворитом: каждый пятый заказ приходится на это классическое блюдо. Куриный суп и простые в транспортировке яйца, и курица также входят в число часто заказываемых блюд.
Итальянская кухня ненамного отстает, занимая 18% заказов. Пицца, лазанья и спагетти привлекают своим богатым вкусом и удобством для перекуса в пути.
|
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
Фастфуд занимает третье место, набирая 13% от общего числа заказов.
Кавказская кухня с ее пряными шашлыками и хачапури заслужила любовь 11% пассажиров. А любителей экзотики среди путешественников оказалось 10%: они заказывают суши и роллы японской кухни.
Среднеазиатская кухня (плов, лагман) и восточноазиатская (лапша на воке) входят в пятерку самых популярных направлений.
Помимо классических блюд, пассажиры проявляют интерес к локальным продуктам российских регионов. Так, в рейтинге востребованности появились посикунчики из Перми и буузы из Бурятии.
Веганские блюда и авторские сеты от известных ресторанов также находят своих поклонников среди пассажиров.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: РИА Новости