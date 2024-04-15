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Названы лидеры на российском рынке электромобилей

«Авито Авто»: китайская Zeekr стала лидером на российском рынке электрокаров

Эксперты «Авито Авто» изучили спрос на электрокары за первый квартал 2024 года. Выяснилось, что лидируют по доле спроса среди машин с пробегом «китайцы». На втором месте Tesla. На рынке новых электрокаров впервые в топ-3 по спросу вошла модель Rolls-Royce.

В первом квартале текущего года лидером по спросу среди марок в сегменте электромобилей с пробегом стала китайская Zeekr с долей 39% от всего спроса. За квартал спрос на электрокары этого бренда увеличился на 42,2%, а за год – в 22 раза.

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Tesla в первом квартале получила долю в 15,6%. Год к году спрос на электрокары с пробегом этого бренда стабилен, а за квартал вырос на 16,7%.

На третьей строчке электромобили с пробегом марки Nissan с 10,1%. Но спрос на машины этой марки год к году упал на 33,4%, а за квартал – на 25,2%.

Также в топ-5 по доле в спросе вошли такие бренды, как Volkswagen (5,7%) и Avatr (3,9%). Спрос на последний вырос в шесть раз за год, за квартал – на 11,4%.

Средняя цена на б/у электромобили за квартал упала на 5,5%, а год к году выросла на 43,2%.

Ранее «За рулем» сообщал, что Alfa Romeo презентовала компактный кроссовер Milano.

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Источник: «Российская газета» ­­

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
15.04.2024
Фото:Unsplash
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