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Что мешает россиянам начать массово пересаживаться на электромобили

Эксперт Сильницкий: в России слишком много электромобилей первого поколения

Основной проблемой является большая доля в РФ электромобилей первого поколения, которым недоступна быстрая зарядка, отметил глава компании Stekbike Илья Сильницкий. Но в отрасли есть и другие проблемы, констатировал он.

Созданной инфраструктуры хватает для безопасной и комфортной эксплуатации электрокаров, но пока нерешенной проблемой остается высокая стоимость мощностей.

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Власти работают над тем, чтобы обеспечить авто на электротяге достаточным количеством станций зарядки, доля быстрых ЭЗС в стране растет, и целевым коэффициентом для России является 40 электромобилей на 1 коммерческую ЭЗС, пояснил Сильницкий.

Он считает, что малый парк электрокаров также является препятствием для развития инфраструктуры, так как она медленно окупается. При этом популярность электротранспорта в стране продолжает расти, отметил специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, что один из популярных кроссоверов подешевел на 2,5 млн в России.

Источник: РИАМО

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 1
16.04.2024
Фото:АГН «Москва»
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