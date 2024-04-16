Киа показала в Европе свой новый полноприводный кроссовер

Европейская премьера: Kia EV5 представили в Мюнхене

В прошлом году Kia EV5 показали в Китае, а теперь он впервые представлен в Европе. Полностью электрический кроссовер показали на мероприятии Car Design Event в мюнхенском Driver & Business Club.

Там о футуристичном угловатом автомобиле рассказал лично Вон-Гю Кан, будущий руководитель отдела дизайна бренда Kia.

По длине (462 см) и ширине (188 см) EV5 примерно такой же, как его «брат» – спортивный EV6, но при этом значительно выше него – 172 см. Тонкие фары такие же, как у EV9, нынешнего мирового автомобиля года, а на корме располагается тонкая световая полоска.

Будет два размера батареи; двигатель переднеприводного варианта выдает мощность 160 кВт (218 л.с.), а полноприводный имеет дополнительный задний мотор мощностью 230 кВт (313 л.с.).

В интерьере много новых интересных элементов, таких как выдвижной столик у сиденья переднего пассажира, охлаждаемый или обогреваемый отсек для задних пассажиров, но, прежде всего, сиденье переднего пассажира расширено настолько, что получился почти диван.

Приборная панель выглядит футуристично благодаря сенсорным поверхностям и рулевому колесу с четырьмя спицами.

Kia EV5 может выйти на рынок в 2024 году и собирается конкурировать с Volkswagen ID.4 и Tesla Model Y.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: auto-medienportal.net

