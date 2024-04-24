Бешеная проходимость, 587 л.с.: легендарный «немец» получил новую версию

Состоялась мировая премьера электрического внедорожника Mercedes G-Class

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил электрическую версию своего внедорожника G-Class, информирует пресс-служба марки. Сообщается, что версия G 580 оснащена четырехмоторной трансмиссией — по одному мотору на каждое колесо. Общая отдача системы равна 587 л.с. До «сотни» новинка разгоняется за 4,7 с, максимальная скорость составляет 180 км/ч.

Mercedes-Benz G 580

Литий-ионная батарея емкостью 116 кВт.ч вмонтирована в днище автомобиля. Заряд аккумулятора от 10 до 80% длится 32 минуты.

В Mercedes-Benz заявили, что при переходе на электричество автомобиль не растерял своих внедорожных свойств. Как и раньше, он может преодолевать броды до 902 мм. Угол въезда составляет 32 градуса, угол съезда равен 30,7 градуса, угол рампы – 20,3 градуса. Также внедорожник может делать «танковый» разворот, вращаясь на месте.

О начале продаж и ценах на Mercedes-Benz G 580 пока информации нет.

Mercedes-Benz G 580

Ранее «За рулем» рассказал, какие кроссоверы и внедорожники по цене до 2 млн стали самыми популярными в России.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: media.mercedes-benz.com