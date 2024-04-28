Электрокары скоро захватят автомобильный рынок: опубликован прогноз

МЭА: в 2024 году продажи электромобилей достигнут 17 миллионов экземпляров

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует стремительный рост продаж электромобилей в ближайшие годы. По данным агентства, в 2024 году мировые продажи электрокаров достигнут впечатляющих 17 миллионов единиц.

Рост продаж электрокаров наблюдался и в 2023 году, когда было реализовано 14 миллионов автомобилей с электроприводом. Эксперты МЭА прогнозируют, что в текущем году каждый пятый проданный автомобиль будет электромобилем. Примечательно, что Китай продолжит играть ведущую роль в этом сегменте, производя около 10 миллионов электрокаров.

Согласно данным за первый квартал 2024 года, продажи электромобилей выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Внедрение экологически чистого транспорта варьируется в зависимости от региона. В США электромобили составляют 20% от общего объема проданных автомобилей, а в Европе этот показатель достигает 25%. Однако наибольшую популярность электрокары завоевали в Китае, где на них приходится половина продаж автомобилей.

Рост популярности электромобилей напрямую связан с растущей осознанностью проблем экологии и изменением климата. По мере того, как страны берут на себя обязательства по снижению выбросов углерода, спрос на электромобили, не производящие выбросов, будет только расти.

Эксперты МЭА предполагают, что, если страны будут придерживаться заявленных климатических целей, к 2030 году спрос на нефть сократится примерно на 6 миллионов баррелей в сутки. К 2035 году ожидается снижение потребления нефти на 11 миллионов баррелей в сутки, что составляет десятую часть от ее текущего уровня добычи.

Российский рынок электромобилей также демонстрирует положительную динамику. Москва оказалась лидером по количеству электрокаров с показателем в 8 594 единицы. В тройку лидеров также вошли Московская область и Краснодарский край.

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Источник: Reuters