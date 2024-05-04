Ни за что не догадаетесь, по какой причине таможенники не пускали Tesla Cybertruck в Россию
В мае 2023 года первый электромобиль-пикап Tesla Cybertruck въехал на территорию Российской Федерации. Однако его путешествие почти закончилось на границе с Европой из-за опасений по поводу возможного военного применения.
Как пишет Telegram-канал Mash, европейские пограничники заподозрили в Cybertruck скрытый военный потенциал. Они выразили обеспокоенность толщиной стали его кузова, который напоминал корпус боевой машины.
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Владельцу пикапа заявили, что его не пропустят в Россию из-за подозрительного внешнего вида. Однако после проверки документов автомобиль все же был допущен.
Однако стоит отметить, что опасения по поводу военного потенциала Cybertruck в значительной степени преувеличены.
Во-первых, Tesla официально заявляет, что автомобиль предназначен для гражданского использования и не был разработан с учетом военных целей.
Во-вторых, Cybertruck не является первым автомобилем с подобными характеристиками. Другие пикапы, такие как Ford F-150 Raptor и Chevrolet Silverado 1500, также обладают высокой проходимостью и защитой.
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Источник: Mash