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Сколько стоила самая дорогая путевка на майские праздники?

Travelata.ru: самым дорогим в начале мая стал тур в Кемер за 1,3 млн рублей

Согласно данным аналитического агентства Travelata.ru, самым дорогим туром на майские каникулы стал отдых в турецком Кемере. Семья из пяти человек (трое взрослых и двое детей) провела восемь ночей в пятизвездочном отеле с системой питания «все включено» за баснословную сумму 1,3 миллиона рублей. Этот курортный город на Средиземноморском побережье Турции известен своими роскошными отелями, великолепными пляжами и развитой инфраструктурой.

В прошлом году самым дорогостоящим туром на майские праздники была поездка из Хабаровска в Таиланд на остров Пхукет. За 13 ночей в премиум-отеле с завтраками трое взрослых с двумя детьми заплатили 811 тысяч рублей.

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Более бюджетным вариантом, лучшим выбором стал тур в Абхазию, в частности в Новый Афон. Один человек провел четыре ночи в отеле без звезд и без питания всего за 24,6 тысячи рублей при вылете из Москвы.

По сравнению с прошлым годом, спрос на зарубежные туры на майские праздники вырос в 1,5 раза. Турция и Египет стали самыми популярными направлениями.

Однако стоит помнить, что цены на туры могут значительно варьироваться в зависимости от курорта, отеля, авиакомпании и даты вылета.

Источник: РИА Новости

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Wikimedia
11.05.2024
Фото:Wikimedia
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