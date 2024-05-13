Volkswagen нашел замену седану Passat

Электрический VW ID 7 придет на смену седану Volkswagen Passat с ДВС

В этом году Volkswagen прекратил выпуск седана Passat. Девятое поколение автомобиля теперь предлагается только в кузове универсал.

Возможно, поэтому ходят упорные слухи о том, что электрический VW ID 7 станет законным преемником бывшего бестселлера и модели среднего класса из Вольфсбурга.

Габариты обеих машин практически идентичны, но в то время как Passat доступен в бензиновом, дизельном и гибридном исполнении, у ID 7 в качестве источника энергии будет исключительно аккумулятор.

ID 7 еще даже не вышел на рынок, но уже завоевал первый приз в номинации «Немецкий автомобиль года 2024». У него хорошая аэродинамика, большой запас хода, быстрая зарядка и множество топовых функций.

ID.7 будет конкурировать с Mercedes EQE, BMW i5 и Hyundai Ioniq 6.

VW создал новую компоновку кабины ID с проекционным дисплеем дополненной реальности, который проецирует важную информацию прямо на дорогу.

Отдельно стоящий 15-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы напоминает тот, что стоит в Tesla, и предлагает логичную навигацию по меню.

Благодаря электроприводу мощностью 210 кВт (286 л.с.) и аккумулятору емкостью 77 кВт.ч VW обещает для ID.7 запас хода до 621 километра согласно WLTP. Седан также может восстановить электроэнергию на расстояние около 200 км за десять минут на станциях быстрой зарядки мощностью 175 кВт.

Все, казалось бы, неплохо – если бы не начальная цена в 56 995 евро.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник, фото: auto-medienportal.net