Электрический Gelandewagen начали продавать в России: сколько он стоит
Один из московских автодилеров начал принимать заказы на электрический Mercedes-Benz G-класса за 34 млн руб. По данным продавца, модель пока доступна только для предзаказа, поскольку серийный выпуск автомобиля в Европе пока не начинался.
По информации дилера, запуск производства должен начаться в сентябре-октябре. Сам автомобиль планируют доставить в Россию в ноябре 2024 года при условии его заказа в ближайшее время. Ввозить машину намереваются из Германии.
Электрический Gelandewagen показали впервые в апреле текущего года. Он почти ничем внешне не отличается от G-класса с ДВС, кроме закрытой решетки радиатора с подсветкой.
Электрическая модификация может разгоняться до «сотни» за 4.7 секунды, при максимальной скорости в 290 км/ч. Аккумуляторная батарея имеет емкость 116 кВтч. Точный запас хода не указан. Автопроизводитель пояснил, что он зависит от условий эксплуатации.
Ранее «За рулем» сообщал, что надежный и проверенный кроссовер вернулся в Россию по цене 3 млн рублей.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: Autonews
Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)
Страшный.
Все ломается.
Лучше танк купить и не морочить голову.