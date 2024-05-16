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Электрический Gelandewagen начали продавать в России: сколько он стоит

В Москве дилер начал принимать заказы на электрический Mercedes-Benz G-класса за 34 млн руб

Один из московских автодилеров начал принимать заказы на электрический Mercedes-Benz G-класса за 34 млн руб. По данным продавца, модель пока доступна только для предзаказа, поскольку серийный выпуск автомобиля в Европе пока не начинался.

Электрический Mercedes-Benz G-класса
Электрический Mercedes-Benz G-класса

По информации дилера, запуск производства должен начаться в сентябре-октябре. Сам автомобиль планируют доставить в Россию в ноябре 2024 года при условии его заказа в ближайшее время. Ввозить машину намереваются из Германии.

Электрический Mercedes-Benz G-класса
Электрический Mercedes-Benz G-класса
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Бюджетному кроссоверу добавили крутых функций – и всего за 20 тысяч

Электрический Gelandewagen показали впервые в апреле текущего года. Он почти ничем внешне не отличается от G-класса с ДВС, кроме закрытой решетки радиатора с подсветкой.

Электрическая модификация может разгоняться до «сотни» за 4.7 секунды, при максимальной скорости в 290 км/ч. Аккумуляторная батарея имеет емкость 116 кВтч. Точный запас хода не указан. Автопроизводитель пояснил, что он зависит от условий эксплуатации.

Салон электрического Mercedes-Benz G-класса
Салон электрического Mercedes-Benz G-класса

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный и проверенный кроссовер вернулся в Россию по цене 3 млн рублей.

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Источник: Autonews

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Mercedes-Benz
Количество просмотров 2
16.05.2024
Фото:Mercedes-Benz
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Страшный.

Недостатки:

Все ломается.

Комментарий:

Лучше танк купить и не морочить голову.

+3