Электрический Gelandewagen начали продавать в России: сколько он стоит

В Москве дилер начал принимать заказы на электрический Mercedes-Benz G-класса за 34 млн руб

Один из московских автодилеров начал принимать заказы на электрический Mercedes-Benz G-класса за 34 млн руб. По данным продавца, модель пока доступна только для предзаказа, поскольку серийный выпуск автомобиля в Европе пока не начинался.

Электрический Mercedes-Benz G-класса

По информации дилера, запуск производства должен начаться в сентябре-октябре. Сам автомобиль планируют доставить в Россию в ноябре 2024 года при условии его заказа в ближайшее время. Ввозить машину намереваются из Германии.

Электрический Mercedes-Benz G-класса

Электрический Gelandewagen показали впервые в апреле текущего года. Он почти ничем внешне не отличается от G-класса с ДВС, кроме закрытой решетки радиатора с подсветкой.

Электрическая модификация может разгоняться до «сотни» за 4.7 секунды, при максимальной скорости в 290 км/ч. Аккумуляторная батарея имеет емкость 116 кВтч. Точный запас хода не указан. Автопроизводитель пояснил, что он зависит от условий эксплуатации.

Салон электрического Mercedes-Benz G-класса

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный и проверенный кроссовер вернулся в Россию по цене 3 млн рублей.

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Источник: Autonews