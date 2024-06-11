Жители живописной деревни оригинальным способом избавляются от толп туристов

В Европе уставшие от туристов жители деревни ограничили им вход в свое поселение

Жителям Бинибека Велл на южном побережье испанского острова Менорки в Средиземном море надоели толпы туристов, бродящие по улицам их деревни круглые сутки. Это место очень популярно у путешественников, которые любят делать здесь селфи для своих соцсетей.

Местные жители решили, что доступ у приезжих к культовому месту теперь будет только в промежуток времени с 11 утра и до 20:00 часов вечера по местному времени. Соответствующие предупреждения жители деревушки развесили на всех 22 входах в их поселение, запретив вход в ночное время. Таким образом население защищает свое право на режим тишины от толп туристов.

Бинибека Велл

Примерно 800 тыс. человек каждое лето приезжают в эту небольшую деревню, чтобы сделать фотографии белых домиков, напоминающих живописную архитектуру греческого острова Миконос. Отмечается, что введенные ограничения испанские жители могут ужесточить в самый загруженный месяц летнего сезона – август.

А российские туристы тем временем изучают свой родной край и путешествуют в разные регионы нашей необъятной страны – 88% россиян предпочли отдыху в других странах поездкам по России, согласно сведениям Роскачества.

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Источник: The Sun