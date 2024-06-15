Дорого ли владеть электрическим семейным минивэном? Эксперты посчитали

НАПИ: стоимость владения минивэном Voyah Dream составит 1,4 млн рублей в год

Китайский производитель Voyah в начале 2023 года официально запустил продажи своего роскошного электромобиля Dream в России. Но сколько же стоит владеть этой новинкой? Аналитики из НАПИ провели расчеты и выяснили, что стоимость владения Voyah Dream за пять лет составит 7,02 млн рублей, что в среднем выходит 1,4 млн рублей в год.

В расчетах специалисты учли все возможные затраты, с которыми столкнется счастливый обладатель этого автомобиля – от стоимости страховки (ОСАГО и каско) до технического обслуживания и текущего ремонта, налогов и сборов. Расчёты проводились с учетом особенностей московских дорог и среднего годового пробега в 20 000 км.

Voyah Dream

Voyah Dream оснащен современной электронной начинкой: адаптивный круиз-контроль, ассистент движения в пробках, камеры кругового обзора, система автоматической парковки, распознавание дорожных знаков, система мониторинга слепых зон и многое другое.

Силовая установка автомобиля включает два электромотора общей мощностью 435 л. с. и крутящий момент 620 Н·м. Разгон до 100 км/ч занимает всего 5,9 секунды, а максимальная скорость ограничена на уровне 200 км/ч.

Интерьер Voyah Dream

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Источник: Autonews