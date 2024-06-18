Россиянам рассказали, какой автомат самый надежный

Эксперт Стрельбицкий назвал преимущества гидроавтомата перед другими типами АКП

Из всех существующих типов АКП самой надежной является классическая гидромеханическая автоматическая коробка передач (АКП), рассказал глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

По его словам, гидроавтомат можно назвать самым комфортным при вождении, так как у него плавное переключение передач. Поэтому и риск износа самого агрегата ниже. К тому же конструкция планетарных АКП относительно простая на фоне других типов автоматов, что делает их менее подверженными поломкам, пояснил специалист.

А еще в гидроавтомате меньше движущихся частей, чем в других типах АКП, что также снижает вероятность износа и поломок агрегата.

Что касается роботизированных коробок передач и вариаторов, то у них есть свои плюсы, отметил Стрельбицкий. Так, роботы и вариаторы более компактны, чем традиционные АКП. Они способны обеспечивать улучшенную экономию топлива по сравнению с гидроавтоматом, рассказал эксперт.

Но при этом у роботов могут быть проблемы с плавностью переключения передач и долговечностью сцепления, а вариаторы чувствительны к повышенным нагрузкам и требуют более частого обслуживания, подытожил специалист.

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Источник: Газета.Ru