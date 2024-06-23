Самое время напомнить о спортивных локациях и самых ярких участниках ЗА РУЛЕМ ФЕСТ

«За рулем» рассказал об участниках и основных спортивных локациях ЗА РУЛЕМ ФЕСТ

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ стартовал, значит самое время поговорить об основных спортивных локациях, на которых будут проводиться соревнования по дрэг-рейсингу, а также об участниках гонок. У вас все еще есть возможность увидеть действо воочию.

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Встречаемся на подмосковном RDRC Racepark.

Схема автодрома RDRC Racepark

Как добраться:

На общественном транспорте

От метро «Котельники» автобусы 424, 441, 478 или маршрутное такси 525К до остановки «Деревня Верея». Далее пешком около 300 м до АЗС, на ее территории вход на автодром. На электричке с Казанского вокзала до станции «Удельная», далее по ул. Горячева до пересечения с Жуковским шоссе, повернуть налево, по Жуковскому шоссе до АЗС (слева), на территории которой находится вход на автодром.

На автомобиле

Из Москвы по Новорязанскому шоссе (М5), поворот на Быково, далее поворот на «Аэропорт Быково», двигаемся по Быковскому шоссе, переходящему в Жуковское шоссе, ориентир АЗС, въезд находится на ее территории. Для такси и навигаторов – адрес: «Деревня Верея, 458».

Отдельно отметим, что парковка бесплатная.

Ждем вас, будет здорово!

Дрэгстер

Паддок

Паддок - это огороженная часть рядом с трассой, где располагаются команды и их обеспечение. В боксах паддока техники проверяют техническое состояние машины, а пилот с командой обсуждают тактику заездов. Обычно посторонние лица в паддок не допускаются, но на ЗА РУЛЕМ ФЕСТ у вас будет уникальная возможность его посетить.

Вашему вниманию представлена пешая экскурсия по RDRC Racepark, раскрывающая всю внутреннюю «кухню» дрэг-рейсинга изнутри! Вы посетите разные локации автодрома и увидите работу команды изнутри: взаимодействие пилотов с механиками, менеджерами. Мы расскажем из чего строится команда и как в нее попасть, пообщаемся с менеджером команды и зададим ему интересующие вопросы.

Трасса

Путь из паддока лежит прямиком на гоночную трассу - дрэг-стрип. Это идеально ровная прямая линия длиной 402,3 метра. Кстати, вы знаете, как готовят гоночное полотно перед заездами? О том, зачем асфальт на стартовом отрезке покрывают клеем, мы рассказывали здесь.

Участники

Говоря об участниках хочется выделить самые интересные, мощные и яркие автомобили.

Самым диким и экстраординарным участником, безусловно, стал джет-кар 100-Як. Это дрэгстер, состоящий из самодельной сварной рамы, на которую установлен реактивный двигатель от самолета. Вы должны увидеть это вживую!

100-Як

Одним из примечательных участников в категории «14 секунд» стал Pontiac Firebird четвертого поколения, выпущенный в 1993 году. Его нынешний владелец, 39-летний Сергей Шестаков, работает в сфере строительства, увлекается ремонтом автомобилей. Но прежний автомобиль – Волгу – приходилось ремонтировать слишком часто...

Pontiac Firebird

Еще один интересный участник – DodgeMagnum SRT8. Изначально вполне «мирный» универсал с мотором мощностью 180 л. с. подвергся пересадке «сердца», и теперь это звероподобный спорткар с мотором Hemi 6.1 мощностью до 520 л. с. Он точно заслуживает вашего внимания.

Dodge Magnum SRT8

Одним из самых мощных участников является Ford Mustang 1995 года выпуска с двигателем Chevy 5.3, с которого снято 800 л. с. Изначально пони-кар, не хватавший звезд с неба, сегодня это настоящий монстр в обличии почти гражданского авто.

Ford Mustang

Chrysler Crossfire SRT6 2005 года выпуска также примет участие в гонке. Машина построена на платформе Mercedes-Benz SLK 32 AMG, всего было создано 2466 таких автомобилей. Мотор AMG M112K (это V6 с компрессором) развивает 335 л. с. и сочетается с коробкой 5G Tronic.

Chrysler Crossfire SRT6

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ