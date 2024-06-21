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Похож на Ferrari: первое фото нового автомобиля от Xiaomi

В Китае опубликованы фото первого кроссовера Xiaomi

В КНР сфотографировали будущий кроссовер Xiaomi: модель должна стать второй в ассортименте компании после седана SU7. Пока автомобиль обозначается кодом MX11, название серийной версии пока неизвестно.

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Машина закрыта камуфляжем, но в профиль она напоминает кроссовер Ferrari Purosangue, как говорят сами китайцы. Над лобовым стеклом установлен лидар, который имеет ту же форму, что и лидар Xiaomi SU7.

Xiaomi MX11
Xiaomi MX11

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Характеристики или технические подробности новинки пока не раскрываются, но есть информация, что это может быть гибрид, ведь Xiaomi ищет инженеров в штат по соответствующим силовым установкам. Премьера новинки ожидается в 2025 году.

Xiaomi MX11
Xiaomi MX11

Ранее «За рулем» сообщал, что новый недорогой семейный «японец» с АКП, клиренсом 185 мм и очень надежным мотором появился в России.

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Источник: ITHome

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За РулемУшакова Ирина
Фото:ITHome
Количество просмотров 163
21.06.2024
Фото:ITHome
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