Похож на Ferrari: первое фото нового автомобиля от Xiaomi

В Китае опубликованы фото первого кроссовера Xiaomi

В КНР сфотографировали будущий кроссовер Xiaomi: модель должна стать второй в ассортименте компании после седана SU7. Пока автомобиль обозначается кодом MX11, название серийной версии пока неизвестно.

Машина закрыта камуфляжем, но в профиль она напоминает кроссовер Ferrari Purosangue, как говорят сами китайцы. Над лобовым стеклом установлен лидар, который имеет ту же форму, что и лидар Xiaomi SU7.

Xiaomi MX11

Характеристики или технические подробности новинки пока не раскрываются, но есть информация, что это может быть гибрид, ведь Xiaomi ищет инженеров в штат по соответствующим силовым установкам. Премьера новинки ожидается в 2025 году.

Xiaomi MX11

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Источник: ITHome