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Выдающаяся аэродинамика, запас хода 600 км: представлен новый китайский электрокар

Xpeng представил в КНР самый аэродинамичный серийный электрический седан в мире

Новый электромобиль Mona M03 стал самым аэродинамичным электрическим седаном в мире, заявил китайский автоконцерн Xpeng. Коэффициент аэродинамического сопротивления этого авто равен 0,194.

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Лобовое сопротивление автомобиля инженеры компании смогли снизить на 0,085. Из-за этого дальность хода увеличилась на 60 км, а расход электроэнергии снизился на 15%.

Xpeng Mona M03
Xpeng Mona M03

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Длина авто равна 4780 мм при колесной базе 2815 мм. Мощность силовой установки составляет 180 л.с. либо 218 л.с. в зависимости от модификации. Официальной информации о дальности хода электромобиля не поступало, но предполагается, что она может составить до 600 км на одном заряде батареи.

Mona M03 на рынок КНР планируют вывести в III квартале 2024 года. Ожидаемая цена новинки равна 150 тыс. юаней (около 1,7 млн рублей по текущему курсу).

Xpeng Mona M03
Xpeng Mona M03

Ранее «За рулем» сообщал, что новый недорогой семейный «японец» с АКП, клиренсом 185 мм и очень надежным мотором появился в России.

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Источник: CarNewsChina

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash | CarNewsChina
Количество просмотров 1020
21.06.2024
Фото:Unsplash | CarNewsChina
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