Выдающаяся аэродинамика, запас хода 600 км: представлен новый китайский электрокар

Xpeng представил в КНР самый аэродинамичный серийный электрический седан в мире

Новый электромобиль Mona M03 стал самым аэродинамичным электрическим седаном в мире, заявил китайский автоконцерн Xpeng. Коэффициент аэродинамического сопротивления этого авто равен 0,194.

Лобовое сопротивление автомобиля инженеры компании смогли снизить на 0,085. Из-за этого дальность хода увеличилась на 60 км, а расход электроэнергии снизился на 15%.

Xpeng Mona M03

Длина авто равна 4780 мм при колесной базе 2815 мм. Мощность силовой установки составляет 180 л.с. либо 218 л.с. в зависимости от модификации. Официальной информации о дальности хода электромобиля не поступало, но предполагается, что она может составить до 600 км на одном заряде батареи.

Mona M03 на рынок КНР планируют вывести в III квартале 2024 года. Ожидаемая цена новинки равна 150 тыс. юаней (около 1,7 млн рублей по текущему курсу).

Xpeng Mona M03

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Источник: CarNewsChina