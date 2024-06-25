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Как электромобили уничтожают природу

Автоэксперт рассказал о негативном влиянии электрокаров на окружающую среду

Производство и эксплуатация электрокаров могут негативно влиять на экологию, заявил зампредседателя совета Ассоциации «Объединение автопроизводителей России» Алексей Сереженкин. При этом он отметил, что электромобили, без сомнения, способствуют улучшению экологии, но их производство и зарядка могут быть вредны, включая выбросы тепловых станций и вопросы утилизации аккумуляторов. Эксперт констатировал, что все это вредит экологии.

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Экологи давно предлагают сократить время, в течение которого можно использовать автомобили, чтобы быстрее перейти на электрокары, сообщал ранее «За рулем». Но, согласно исследованиям, такого рода ограничения могут увеличить негативное влияние электрокаров на природу. Это произойдет из-за большего потребления материалов и увеличения экотоксичности, связанной с производством аккумуляторов.

Также отмечается, что на массовое внедрение электрокаров нужны значительные расходы, зачастую превышающие текущие последствия выбросов углерода.

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Источник: Pravda.Ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 3
25.06.2024
Фото:Unsplash
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