Что не так с этой машиной — она снова попала под отзывную кампанию

NHTSA: Tesla отзовет почти 12 тыс. Cybertruck из-за проблем со стеклоочистителем

Производитель электромобилей Tesla отзывает 11 688 электропикапов Cybertruck из-за неполадки со стеклоочистителями. Такое сообщение обнародовало Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA).

Tesla Cybertruck

«Компания Tesla отзывает некоторые электромобили Cybertruck 2024 года выпуска. Подача чрезмерного электрического тока может вызвать сбой мотора стеклоочистителя лобового стекла», – говорится в сообщении регулятора.

Интерьер Tesla Cybertruck

Отмечается, что обнаруженная неисправность в работе стеклоочистителя может стать причиной плохой видимости, что, в свою очередь, спровоцирует аварийную ситуацию. Специалисты сервисной службы Tesla бесплатно заменят электромотор стеклоочистителей на всех машинах, подлежащих отзыву.

Также американский производитель отозвал еще 11 383 электромобиля Cybertruck 2024 года выпуска, в них недостаточно прочно приклеена обшивка багажника. Это тоже может представлять опасность для других участников дорожного движения. В NHTSA заверили, что все работы по дополнительному закреплению обшивки или же замены утерянного элемента будут проведены за счет компании Tesla.

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Источник: Reuters