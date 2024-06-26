Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Haval H3
26 июня
Рубленые формы, большой клиренс – кроссовер чуть дороже Весты
Эксперт «За рулем» рассказал про 5 классных и 3...
Не заливать полный бак и не перекачивать шины: нюансы эксплуатации машины в жару
26 июня
Не заливать полный бак и не перекачивать шины: нюансы эксплуатации машины в жару
Эксперт Родионов: В жару нужно следить за...
В Абхазию на автомобиле
26 июня
Едем в «Страну души»: что изменилось для автотуристов в 2024 году
«За рулем» подготовил гид для поездки в Абхазию

Что не так с этой машиной — она снова попала под отзывную кампанию

NHTSA: Tesla отзовет почти 12 тыс. Cybertruck из-за проблем со стеклоочистителем

Производитель электромобилей Tesla отзывает 11 688 электропикапов Cybertruck из-за неполадки со стеклоочистителями. Такое сообщение обнародовало Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA).

Tesla Cybertruck
Tesla Cybertruck
Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО
«Компания Tesla отзывает некоторые электромобили Cybertruck 2024 года выпуска. Подача чрезмерного электрического тока может вызвать сбой мотора стеклоочистителя лобового стекла», – говорится в сообщении регулятора.
Интерьер Tesla Cybertruck
Интерьер Tesla Cybertruck

Принципиально новая разработка АВТОВАЗа: вот что о ней известно

Отмечается, что обнаруженная неисправность в работе стеклоочистителя может стать причиной плохой видимости, что, в свою очередь, спровоцирует аварийную ситуацию. Специалисты сервисной службы Tesla бесплатно заменят электромотор стеклоочистителей на всех машинах, подлежащих отзыву.

Также американский производитель отозвал еще 11 383 электромобиля Cybertruck 2024 года выпуска, в них недостаточно прочно приклеена обшивка багажника. Это тоже может представлять опасность для других участников дорожного движения. В NHTSA заверили, что все работы по дополнительному закреплению обшивки или же замены утерянного элемента будут проведены за счет компании Tesla.

Источник: Reuters

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Tesla
Количество просмотров 5
26.06.2024
Фото:Tesla
Поделиться:
Оцените материал:
0