Дорогое удовольствие: подсчитаны расходы на владение кроссовером Evolute i-Jet

Аналитики НАПИ подсчитали стоимость владения электрокроссовером Evolute i-Jet

Аналитики НАПИ подсчитали расходы на владение отечественным электрокроссовером Evolute i-Jet.

По их данным, за пять лет владельцу придется потратить 3,28 млн рублей. Расчет производился исходя из годового пробега 15 тыс. км и эксплуатации авто в Москве и Подмосковье. В месяц расходы составят 55 тыс. рублей, стоимость одного километра пробега равна 43,76 рубля.

Evolute i-Jet

Evolute i-Jet сейчас стоит 4,995 млн рублей с учетом господдержки и скидок. При подсчете расходов специалисты учитывали стоимость страховки, траты на зарядку, покупку зимней резины, обслуживание и ТО, оплату налогов и сборов.

Evolute i-Jet

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Источник: Autonews.ru