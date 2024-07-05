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Дорогое удовольствие: подсчитаны расходы на владение кроссовером Evolute i-Jet

Аналитики НАПИ подсчитали стоимость владения электрокроссовером Evolute i-Jet

Аналитики НАПИ подсчитали расходы на владение отечественным электрокроссовером Evolute i-Jet.

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ГИД ПО КАСКО

По их данным, за пять лет владельцу придется потратить 3,28 млн рублей. Расчет производился исходя из годового пробега 15 тыс. км и эксплуатации авто в Москве и Подмосковье. В месяц расходы составят 55 тыс. рублей, стоимость одного километра пробега равна 43,76 рубля.

Evolute i-Jet
Evolute i-Jet

Забыл права дома — что будет, если остановит ГАИ

Evolute i-Jet сейчас стоит 4,995 млн рублей с учетом господдержки и скидок. При подсчете расходов специалисты учитывали стоимость страховки, траты на зарядку, покупку зимней резины, обслуживание и ТО, оплату налогов и сборов.

Evolute i-Jet
Evolute i-Jet

Ранее «За рулем» сообщал, что один из самых надежных кроссоверов Toyota вернулся в Россию.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Evolute
05.07.2024
Фото:Evolute
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