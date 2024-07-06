Популярный в России Zeekr скоро получит сильного конкурента: он выйдет уже в августе

Продажи Lynk ＆ Co Z10, построенного на базе Zeekr 001, стартуют в августе

Рынок электромобилей неустанно развивается, и китайские производители демонстрируют все более амбициозные проекты. Одним из таких проектов стал Lynk & Co Z10, который обещает стать серьезным конкурентом для ведущих европейских и американских брендов.

Z10 построен на базе Zeekr 001, который уже успел завоевать популярность в России. Габариты составляют 5028 х 1966 х 1468 мм, а колесная база – 3005 мм. Это делает Z10 крупным седаном, способным предложить просторный салон.

Lynk & Co Z10

Z10 доступен в нескольких версиях, отличающихся мощностью и типом силовой установки. Базовая версия оснащена двигателем Vair Electric Vehicle Technology (Ningbo) мощностью 200 кВт, а средняя комплектация использует двигатель Quzhou Jidian Electric Vehicle Technology мощностью 310 кВт. Двухмоторная версия комплектуется двигателями Quzhou Jidian Electric Vehicle Technology мощностью 270 и 310 кВт.

Lynk & Co Z10

Автомобиль обещает впечатляющий запас хода, превышающий 800 км. При этом за 15 минут можно пополнить заряд на 573 км. Платформа Z10 поддерживает 800-вольтовую зарядку, что сокращает время зарядки до минимума. Время разгона до 100 км/ч составляет всего 3,5 секунды, что делает Z10 настоящим спортсменом.

Компьютерная часть построена на базе чипов Nvidia Orin-X и AMD S2000, которые, по заявлению производителей, обеспечивают более высокую производительность, чем Qualcomm Snapdragon 8295.

Интерьер Lynk & Co Z10

В салоне Z10 царит атмосфера роскоши. Проекционный дисплей AR-HUD, электронная приборная панель, центральный экран управления диагональю 15,4 дюйма, поддержка Flyme Auto — все это подчеркивает премиальный характер модели. Z10 оснащен двухкамерной пневматической подвеской, которая обеспечивает плавность хода и оптимальную управляемость. Передние и задние сиденья оснащены функциями вентиляции, подогрева и массажа, что делает поездку максимально комфортной.

Заказы на Z10 стартуют в июле, а первые продажи начнутся в августе этого года в Китае.

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Источник: ITHome