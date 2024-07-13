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Самая быстрая машина в мире? Математически – да

Математические расчеты говорят, что Koenigsegg Jesko разгонится свыше 500 км/ч

Динамометрический тест шасси гиперкара Koenigsegg Jesko Absolut с двигателем мощностью 1578 л. с. показал, что машина способна разогнаться до 311 миль/ч, то есть до 500 км/ч, сообщил в подкасте Top Gear основатель шведской компании Кристиан фон Кенигсегг. То есть чисто математически Jesko Absolut должен стать быстрейшим автомобилем на планете, но заезды пока не проводились.

Koenigsegg Jesko
Koenigsegg Jesko
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Причин тому две: компания находится в поисках подходящих шин и пустого участка дороги, достаточно длинного для установления рекорда. Глава компании сообщил, что заезды пройдут скоро, однако более точные сроки не назвал. Кстати, стандартный Koenigsegg Jesko недавно продавали в Краснодаре всего за миллиард рублей.

Напомним новейшую историю вопроса. Экстремальный Koenigsegg Jesko Absolut уже застолбил за собой несколько рекордов. Этот серийный (да-да) автомобиль способен наиболее быстро разогнаться до 400 км/ч (250 миль/ч), а также разогнаться до 400 км/ч и опять остановиться... Меж тем, официальный рекорд по максимальной скорости принадлежит SSC Tuatara, который в 2022 году достиг отметки 295 миль/ч (474,8 км/ч) – его сейчас пытается превзойти Hennessey Performance со своим Venom F5.

Koenigsegg Jesko
Koenigsegg Jesko

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Есть и еще одна цифра: в 2019 году на тестовом треке Ehra-Lessien в Германии Bugatti Chiron Super Sport (ныне ушедшем в историю вместе с основной моделью) разогнали до 304,77 миль/ч, но Книга рекордов Гиннесса тот заезд официально не зарегистрировала, поскольку он проводился только в одном направлении... Ждем заряженной версии нового Tourbillon – ну и заезда от Koenigsegg, конечно.

Источник: Top Gear

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Koenigsegg
Количество просмотров 1
13.07.2024
Фото:Koenigsegg
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