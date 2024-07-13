Самая быстрая машина в мире? Математически – да

Математические расчеты говорят, что Koenigsegg Jesko разгонится свыше 500 км/ч

Динамометрический тест шасси гиперкара Koenigsegg Jesko Absolut с двигателем мощностью 1578 л. с. показал, что машина способна разогнаться до 311 миль/ч, то есть до 500 км/ч, сообщил в подкасте Top Gear основатель шведской компании Кристиан фон Кенигсегг. То есть чисто математически Jesko Absolut должен стать быстрейшим автомобилем на планете, но заезды пока не проводились.

Koenigsegg Jesko

Причин тому две: компания находится в поисках подходящих шин и пустого участка дороги, достаточно длинного для установления рекорда. Глава компании сообщил, что заезды пройдут скоро, однако более точные сроки не назвал. Кстати, стандартный Koenigsegg Jesko недавно продавали в Краснодаре всего за миллиард рублей.

Напомним новейшую историю вопроса. Экстремальный Koenigsegg Jesko Absolut уже застолбил за собой несколько рекордов. Этот серийный (да-да) автомобиль способен наиболее быстро разогнаться до 400 км/ч (250 миль/ч), а также разогнаться до 400 км/ч и опять остановиться... Меж тем, официальный рекорд по максимальной скорости принадлежит SSC Tuatara, который в 2022 году достиг отметки 295 миль/ч (474,8 км/ч) – его сейчас пытается превзойти Hennessey Performance со своим Venom F5.

Koenigsegg Jesko

Есть и еще одна цифра: в 2019 году на тестовом треке Ehra-Lessien в Германии Bugatti Chiron Super Sport (ныне ушедшем в историю вместе с основной моделью) разогнали до 304,77 миль/ч, но Книга рекордов Гиннесса тот заезд официально не зарегистрировала, поскольку он проводился только в одном направлении... Ждем заряженной версии нового Tourbillon – ну и заезда от Koenigsegg, конечно.

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Источник: Top Gear