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Новый мировой рекорд скорости установил гиперкар Jesko

Гиперкар Koenigsegg Jesko разогнался до 400 км/ч быстрее чем за 19 с

Koenigsegg объявила, что гиперкар Jesko разогнался с 0 до 400 км/ч и остановился за рекордные 27,83 секунды. Это время превосходит рекорд 2023 года, установленный Koengisegg Regera, на 0,98 секунды.

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Koenigsegg заявил, что Jesko Absolut также побил рекорд разгона от 0 до 250 миль/ч (402,3 км/ч) и остановки, потратив на это 28,27 секунды (на 1,33 секунды меньше, чем Regera).

Jesko Absolut
Jesko Absolut

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Также суперкар достиг скорости 400 км/ч и 250 миль/ч быстрее всех серийных машин – за 18,82 секунды и 19,2 секунды соответственно. Все четыре рекорда были достигнуты пилотом Маркусом Лундом на аэродроме в Эребру, Швеция 27 июня.

Jesko является одним из самых экстремальных гиперкаров в истории. Его 5,0-литровый V-8 имеет мощность 1600, он работает на бензине E85.

Уточняется, что автомобиль, на котором были установлены рекорды, работал на топливе E85 и не подвергался никаким модификациям, за исключением каркаса безопасности и водительского сиденья от Koenigsegg One:1.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

Источник: Motor1.com

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Ушакова Ирина
Фото:motor1
Количество просмотров 2
02.07.2024
Фото:motor1
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