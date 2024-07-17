Mazda EZ-6 уже на конвейере: что известно о новинке
В Китае запустили серийное производство новой Mazda EZ-6. Автомобиль построен на платформе Changan EPA, его делают на совместном предприятии Mazda Changan. Цены пока не объявлены, но характеристики машины уже известны.
Размеры Mazda EZ-6 – 4921×1890×1485 мм при колесной базе 2895 мм. Автомобиль будет предлагаться в двух вариантах на выбор: с чисто электрической силовой установкой мощностью 258 л. с. и гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового ДВС мощностью 95 л. с. и электромотора мощностью 218 л. с.
Среди опций: большая панорамная крыша, кресло переднего пассажира повышенного комфорта, медиасистема с экраном диагональю 14,6 дюйма, акустика Sony с 14 динамиками.
Ранее «За рулем» рассказал, что любимый кроссовер Renault вернулся на российский рынок.
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Источник: Autohome
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Отзывы о Mazda 6 ()
С 2.0 литровым двигателем и АКП динамика разгона впечатляет, не знаю как с 2.5, но мне больше и не надо. Шумоизоляция тоже на высоте.
Поцарапался руль, такое ощущения что его подрали специально в нескольких местах (колец не ношу)
Если бы покупал автомобиль ещё раз, то выбрал бы Мазду 6. Не от одного автомобиля не было такого восторга.