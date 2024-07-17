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Mazda EZ-6 уже на конвейере: что известно о новинке

В Китае стартовало серийное производство седана Mazda EZ-6

В Китае запустили серийное производство новой Mazda EZ-6. Автомобиль построен на платформе Changan EPA, его делают на совместном предприятии Mazda Changan. Цены пока не объявлены, но характеристики машины уже известны.

Mazda EZ-6
Mazda EZ-6
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Размеры Mazda EZ-6 – 4921×1890×1485 мм при колесной базе 2895 мм. Автомобиль будет предлагаться в двух вариантах на выбор: с чисто электрической силовой установкой мощностью 258 л. с. и гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового ДВС мощностью 95 л. с. и электромотора мощностью 218 л. с.

Интерьер Mazda EZ-6
Интерьер Mazda EZ-6

Среди опций: большая панорамная крыша, кресло переднего пассажира повышенного комфорта, медиасистема с экраном диагональю 14,6 дюйма, акустика Sony с 14 динамиками.

Ранее «За рулем» рассказал, что любимый кроссовер Renault вернулся на российский рынок.

Источник: Autohome

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Ушакова Ирина
Фото:Autohome
Количество просмотров 1
17.07.2024
Фото:Autohome
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Отзывы о Mazda 6 ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Mazda 6  2016
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

С 2.0 литровым двигателем и АКП динамика разгона впечатляет, не знаю как с 2.5, но мне больше и не надо. Шумоизоляция тоже на высоте.

Недостатки:

Поцарапался руль, такое ощущения что его подрали специально в нескольких местах (колец не ношу)

Комментарий:

Если бы покупал автомобиль ещё раз, то выбрал бы Мазду 6. Не от одного автомобиля не было такого восторга.

+9