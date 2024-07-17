Mazda EZ-6 уже на конвейере: что известно о новинке

В Китае стартовало серийное производство седана Mazda EZ-6

В Китае запустили серийное производство новой Mazda EZ-6. Автомобиль построен на платформе Changan EPA, его делают на совместном предприятии Mazda Changan. Цены пока не объявлены, но характеристики машины уже известны.

Mazda EZ-6 Mazda EZ-6

Размеры Mazda EZ-6 – 4921×1890×1485 мм при колесной базе 2895 мм. Автомобиль будет предлагаться в двух вариантах на выбор: с чисто электрической силовой установкой мощностью 258 л. с. и гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового ДВС мощностью 95 л. с. и электромотора мощностью 218 л. с.

Интерьер Mazda EZ-6 Интерьер Mazda EZ-6

Среди опций: большая панорамная крыша, кресло переднего пассажира повышенного комфорта, медиасистема с экраном диагональю 14,6 дюйма, акустика Sony с 14 динамиками.

Ранее «За рулем» рассказал, что любимый кроссовер Renault вернулся на российский рынок.

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Источник: Autohome