На новой дороге «Обход Тольятти» произошла первая авария

«Обход Тольятти»: первое ДТП произошло через несколько часов после открытия

На трассе «Обход Тольятти» буквально через несколько часов после открытия произошло первое ДТП. Источник со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области пишет, что инцидент имел место на 80-м километре новой дороги, общая протяженность которой составляет 99,7 километра.

Сообщается, что уже после наступления темноты (около 23:30 по местному времени) водитель большегруза Volvo не выбрал безопасную скорость движения и врезался в дорожный знак «Парковка», после чего съехал в кювет. Машина получила повреждения. Водитель не пострадал и сам вызвал эвакуатор, добавляет источник.

Напомним, разрешенная скорость на новой автодороге «Обход Тольятти» составляет 110 км/ч, она имеет по две полосы движения в каждую сторону. Это участок маршрута от Санкт-Петербурга до Оренбурга, который в свою очередь является частью трансконтинентального транспортного коридора «Европа – Западный Китай». Благодаря новой дороге время в пути от Москвы до Самары сократилось на 1-2 часа. Дорога платная, но еще почти месяц плата взиматься не будет.

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Источник: 63.ru