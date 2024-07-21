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Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

В России с 1 октября планируется поднять утильсбор на автотранспорт

Утильсбор хотят увеличить на 85%. На начальном этапе планируется разовое увеличение утильсбора на 70-85% с 1 октября текущего года, затем каждый год будет проводиться индексация. Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков рассказал, чего следует ждать при повышении утильсбора на машины.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Срок ремонта автомобиля по ОСАГО увеличат

Правительство РФ поддержало законопроект об увеличении срока ремонта автомобиля по ОСАГО до 45 дней вместо нынешних 30. Автор инициативы глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов считает, что продление срока ремонта требуется из-за проблем с поставками автозапчастей.

В Госдуме хотят смягчить наказание для покинувших место ДТП водителей

В России предлагают наделить судей полномочиями применять более мягкие санкции для водителей, оставивших место ДТП. Соответствующий законопроект депутаты от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение Госдумы РФ.

В России создадут единый реестр грузоперевозчиков и утвердят новые правила

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Законопроект, регулирующий деятельность компаний по грузовым перевозкам в России, пройдет первое чтение в Госдуме. Инициативу о создании единого реестра ответственных грузоперевозчиков внесли Минтранс и Ространснадзор на фоне роста аварийности на дорогах из-за нарушений режима труда и отдыха водителей грузовиков.

Минпромторг готов рассмотреть введение новых льгот по автокредитованию

Депутат ГД и представитель партии «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова обратилась в Минпромторг с предложением ввести льготы для некоторых категорий граждан, приобретающих новые автомобили отечественного производства. В ведомстве ответили, что согласны рассмотреть такую возможность, но лишь при определенных условиях.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Ушакова Ирина
Фото:АГН Москва | freepik | Depositphotos
Количество просмотров 2
21.07.2024
Фото:АГН Москва | freepik | Depositphotos
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