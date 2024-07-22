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Никаких больше иномарок? Какие машины теперь закупают госучреждения

Ведомости: госзакупки отечественных автомобилей значительно выросли

Существенный рост показали государственные закупки машин отечественного производства в первой половине 2024 года. Об этом источник сообщает со ссылкой на поисково-аналитическую систему «Тендерплан». Учитывались закупки новых и подержанных автомобилей, как легковых, так и легких коммерческих. В лидерах по объемам госзакупок оказался ГАЗ – его машин госучреждения закупили нам 24 млрд рублей.

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Закупки автомобилей государственными структурами, I полугодие 2024:

  • ГАЗ – на 24 млрд рублей
  • УАЗ – на 6,4 млрд рублей
  • Lada – на 5,8 млрд рублей
  • Haval – на 1,2 млрд рублей
  • Москвич – на 449 млн рублей
  • Соллерс – на 198 млн рублей
  • Автотор – на 23 млн рублей

По сравнению с прошлым годом техника ГАЗа закупается в 2,7 раза активнее. У УАЗа и АВТОВАЗа тоже рост – в 2 и 1,5 раза соответственно. Эксперты источника поясняют, что сейчас нет весомых аргументов для обоснования закупки иномарок, поэтому импортзамещение в этой отрасли выходит на первый план. Кроме того, импорт из КНР сократился из-за вторичных санкций со стороны США и усложнения финансовых транзакций между РФ и Китаем. Однако пока импортные машины все же закупаются госучреждениями.

Госзакупки в I полугодии 2024 года, импортные машины:

  • Chery – на 217 млн рублей
  • Toyota – на 136 млн рублей
  • Geely – на 93,5 млн рублей
  • Changan – на 40,4 млн рублей

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Отметим, что среди отечественных производителей не видно бренда Aurus – он в публичной части отчетов о госзакупках просто не отражается. Кроме того, закономерно пропали из видимой части проводимых тендеров Audi, BMW и Mercedes – их почти не закупают. Бывший фаворит госзакупок Toyota, как видим, еще присутствует, но по ней проведено лишь 26 тендеров против 77 в прошлом году. Для сравнения, у ГАЗа за минувшие полгода – 1145 тендеров.

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Источник: Ведомости

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Егор Алеев/ТАСС
Количество просмотров 2
22.07.2024
Фото:Егор Алеев/ТАСС
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