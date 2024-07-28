Автопарк чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова на $1 млн продадут за долги

Mash: приставы продадут автопарк Хабиба Нурмагомедова в рамках нового дела

По данным источников, против Нурмагомедова возбуждено исполнительное производство на сумму 79,4 млн рублей. Это лишь часть общего долга перед Федеральной налоговой службой, который, как сообщается, превышает 300 млн рублей. Такая ситуация привела к серьезным последствиям для спортсмена в виде запрета на выезд из страны, ареста банковских счетов и угрозы изъятия имущества.

Особое внимание привлекает роскошный автопарк Хабиба, оцениваемый примерно в $1 млн. В него входят такие престижные модели, как Ferrari California T ($300 тыс.), Mercedes-Benz AMG GT S ($161 тыс.), Mercedes-Benz S-Class ($122 тыс.), BMW 7-й серии ($101тыс.), Toyota Land Cruiser ($85 тыс.) и Toyota Tacoma ($44 тыс.).

Судебные приставы рассматривают возможность продажи этих автомобилей для погашения части долга.

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Источник: Mash